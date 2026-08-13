Patricia Bullrich habló del acercamiento entre La Libertad Avanza y el PRO y condicionó su candidatura a un posible acuerdo

La senadora dejó abierta la posibilidad de competir por la Ciudad, pero aclaró que su candidatura dependerá del acuerdo electoral que alcancen ambos espacios de cara a 2027.

Patricia Bullrich dejó abierta la posibilidad de competir por la jefatura de Gobierno porteña en las elecciones de 2027.

La senadora Patricia Bullrich puso en duda una eventual candidatura a jefa de Gobierno porteña en 2027 y aseguró que su decisión estará atada al acuerdo que La Libertad Avanza y el PRO intentan alcanzar de cara a las próximas elecciones. La dirigente remarcó que primero debe definirse el futuro de la coalición.

Bullrich reconoció que tiene posibilidades de competir por la Ciudad de Buenos Aires, especialmente después de haber obtenido el 51% de los votos como candidata a senadora . Sin embargo, destacó que el escenario político todavía está abierto y que el entendimiento será determinante.

“Habiendo sido ministra, mi capacidad de poder pensar en la Ciudad es algo totalmente posible ”, señaló la senadora al ser consultada sobre una eventual postulación. De todos modos, también reconoció que el actual jefe de Gobierno, Jorge Macri , buscará la reelección.

En ese sentido, Bullrich planteó que la Ciudad será uno de los principales puntos de discusión entre ambas fuerzas. “¿Qué reflexión te deja la reunión que tuvimos con el PRO? ¿Qué es lo primero que te va a pedir el PRO? La ciudad de Buenos Aires . Hay que ser realista. ¿Te vas a poner a decir que no? Entonces no querés una coalición ”, sostuvo en diálogo con DNews.

Jorge Macri busca la reelección como jefe de Gobierno y su candidatura aparece como uno de los puntos de negociación.

La exministra de Seguridad también explicó cuál podría ser una de las bases para ordenar las negociaciones territoriales. Según planteó, los dirigentes que actualmente gobiernan provincias deberían conservar ese lugar dentro de una eventual alianza.

“¿Cuál sería una base de negociación? Que todos aquellos que hoy manejan una provincia sean parte de una coalición. En esos distritos tendrías que respetar ese principio. ¿Me voy a poner a pensar en la Ciudad cuando está en plena discusión este acuerdo político? Vengo de ganar en la Ciudad con el 51% como candidata a senadora, tengo todas las posibilidades de serlo, pero también soy consiente de la necesidad de una coalición”, afirmó.

La prioridad de Bullrich: que el oficialismo continúe

Más allá de sus aspiraciones personales, Bullrich puso el foco en la continuidad del proyecto político de Javier Milei. La senadora consideró que una derrota electoral que impida la reelección del oficialismo significaría un retroceso para el Gobierno.

“La no reelección de este proyecto para nosotros sería muy negativo, un gran retroceso. Tengo que pensar que tenemos que lograr que este proyecto reelija”, sostuvo durante la entrevista.

La senadora sostuvo que La Libertad Avanza y el PRO deben avanzar hacia una coalición para fortalecer al oficialismo.

En esa línea, evitó definir por ahora cuál será su próximo objetivo electoral. “En mi caso, en este momento no tengo una idea sobre mí. Tengo una idea sobre el proyecto. Este equipo que se tiene que agrandar y coalicionar más para lograr mantenerse en el gobierno”, explicó.

Y agregó: “Después puedo decir, quise ser presidenta, la luché y la puedo volver a luchar, pero en otro momento, en otra etapa”.

Mauricio Macri y Karina Milei retomaron el diálogo

Las declaraciones de Bullrich se produjeron mientras Mauricio Macri y Karina Milei retomaron las conversaciones para intentar recomponer el vínculo entre el PRO y La Libertad Avanza. Ambos dirigentes mantuvieron una charla de aproximadamente media hora esta semana, después de varios meses de diferencias.

A partir de ese contacto se acordó una primera reunión entre representantes de ambos espacios en la Casa Rosada, con el objetivo de avanzar tanto en la agenda legislativa como en un eventual entendimiento electoral para 2027.

Del encuentro participan referentes como Fernando De Andreis y Cristian Ritondo, además del jefe de Gabinete, Diego Santilli, y el subsecretario de Gestión Institucional, Eduardo “Lule” Menem.

La intención es conformar una mesa de trabajo que permita comenzar a delinear acuerdos y recuperar el diálogo entre los sectores. Sin embargo, todavía persisten fuertes desconfianzas entre los dirigentes de ambos espacios.

“La idea es comenzar a transitar un camino y recuperar la confianza, que está rota”, señalaron cerca de Macri. Desde el entorno del expresidente también cuestionaron el desempeño del Gobierno durante los últimos años: “Fueron dos años y medio de promesas incumplidas, veremos hoy en la reunión qué es lo que pasa”.

La disputa por la provincia de Buenos Aires

El acercamiento entre libertarios y macristas también está atravesado por las negociaciones en otros distritos. En las elecciones de octubre, ambos espacios compartieron listas para diputados nacionales porteños, aunque las diferencias internas no quedaron resueltas.

En la provincia de Buenos Aires, en tanto, Diego Santilli avanza con su proyecto para competir por la gobernación, mientras cuenta con el respaldo de Ritondo. Ambos dirigentes consideran que una alianza entre La Libertad Avanza y Pro será necesaria para construir una fuerza con posibilidades de enfrentar al Partido Justicialista en el principal distrito electoral del país.

El escenario porteño, por su parte, todavía permanece abierto. Bullrich dejó claro que cuenta con capital político para intentar competir, pero también que no quiere anteponer su candidatura a la construcción de una coalición. La definición dependerá, en buena medida, de cómo avance el diálogo entre Milei, Macri y los principales referentes de ambos espacios.