La actividad inmobiliaria y de la construcción cayó en 51 de 66 municipios bonaerenses

El indicador LAB REAL de la UNLP registró una baja del 9,4% interanual en el segundo trimestre de 2026, arrastrado por una caída del 20,1% en las escrituraciones. La Plata tuvo el peor resultado inmobiliario entre los grandes mercados. “No se ven señales de recuperación”, advirtió el economista Agustín Lódola.

La actividad inmobiliaria y de la construcción cayó 9,4% interanual en el segundo trimestre de 2026 en la provincia de Buenos Aires y la baja alcanzó a 51 de los 66 municipios relevados por un informe del Laboratorio de Desarrollo Sectorial y Territorial de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad Nacional de La Plata (UNLP) .

El trabajo, al que accedió Ámbito , abarca 66 de los 135 distritos bonaerenses. La limitación está en la información disponible : el indicador requiere datos trimestrales muy específicos y depende, sobre todo, de los permisos de edificación que publica el INDEC, que no alcanzan a todos los municipios. Aun así, la muestra incluye distritos chicos y grandes de todas las regiones de la provincia.

Según explicó a Ámbito el economista Agustín Lódola , director del Laboratorio de Desarrollo Sectorial y Territorial de la Facultad de Ciencias Económicas de la UNLP, el objetivo fue “relativizar” el indicador que la universidad ya elabora para La Plata y saber “si lo que está pasando en La Plata es un problema puntual, específico o general”. “Ahora cada uno de los 66 municipios puede saber si lo que le pasa es particular o es un fenómeno general macroeconómico”, señaló.

El indicador LAB REAL Municipios encadenó así su segundo trimestre consecutivo en baja . Aun así, el nivel de actividad se ubica 1,6% por encima del registrado en el segundo trimestre de 2023.

De acuerdo al informe, el retroceso se explica por el mercado inmobiliario: las escrituraciones e hipotecas se redujeron 20,1% interanual , en la primera caída después de ocho trimestres consecutivos de crecimiento. La baja fue generalizada, ya que 59 de los 66 municipios registraron menos operaciones que en el mismo período de 2025. Pese a la caída, la actividad inmobiliaria todavía se ubica 44,3% por encima del segundo trimestre de 2023.

Ese dato marca el final de una racha de fuerte expansión. Según la serie del informe, las escrituraciones en los 66 distritos habían crecido 82,2% interanual en el primer trimestre de 2025, 59% en el segundo y 52,5% en el tercero. Desde entonces se desaceleraron, con subas del 10,7% en el cuarto trimestre de 2025 y del 5,1% en el primero de 2026, hasta la caída actual. El indicador general siguió el mismo recorrido: después de crecer 25,8% en el tercer trimestre del año pasado, retrocedió 0,7% en el primero de 2026 y 9,4% en el segundo.

Para Lódola, aquel boom respondió a una oportunidad puntual. “El que tenía dólares guardados vio la oportunidad de comprar propiedades entre 2024 y 2025, porque los valores en dólares de las propiedades bajaron mucho. Fue un verdadero boom en toda la provincia”, explicó. “Ahora el precio se ajustó, ese stock ya se gastó y el boom desapareció”, agregó.

La construcción, en cambio, se mantuvo prácticamente sin variación, con una suba de apenas 0,2% interanual, después de haber caído 4% en el primer trimestre. Sin embargo, el sector continúa en niveles bajos y se ubica 16,3% por debajo del segundo trimestre de 2023. En ese marco, 32 de los 66 distritos registraron un aumento en la superficie autorizada para construir.

“No se ven señales de recuperación y eso es lo preocupante”, advirtió el economista. Según contó, el contacto con desarrolladores y proveedores de insumos muestra “una perspectiva bastante negativa, porque no se reactiva el consumo, no se reactivan las ventas, no se reactiva el comercio y tampoco hay perspectiva para la industria, que son sectores que podrían demandar construcción”. Lódola remarcó además que la construcción “es fundamentalmente privada” y que la obra pública “es una pequeña parte” del sector: “La construcción privada directamente está desaparecida”.

El mapa bonaerense

El informe muestra fuertes diferencias entre los distritos. Los mayores crecimientos se registraron en municipios del interior, como Roque Pérez, Lobería y Baradero, y en Presidente Perón, en el tercer cordón del conurbano. Entre los 15 distritos que cerraron en alza también figuran Esteban Echeverría, General Villegas, Ramallo, Malvinas Argentinas, Laprida, General Belgrano, Moreno, Escobar, San Isidro, Pellegrini y La Matanza.

Según Lódola, el buen desempeño del interior “tiene que ver con el agro”, que es “el inversor tradicional de la parte inmobiliaria y de la construcción”. “No es raro que los distritos relacionados con lo agropecuario tengan un desempeño muy distinto al del AMBA, La Plata o el conurbano. El agro viene de tres buenas cosechas en el interior y eso ha repercutido en esos distritos”, explicó.

En el otro extremo, las caídas más pronunciadas se registraron en Saavedra, Florencio Varela, Florentino Ameghino, Benito Juárez y Tigre, que retrocedió 32,3%, seguidos por Balcarce, Lobos y General Rodríguez. También hubo bajas en ciudades cabecera del interior, como Bahía Blanca, General Pueyrredón, Junín, Pergamino, Azul, Necochea, Bragado, Trenque Lauquen y Chascomús, y en distritos del conurbano y del Gran La Plata como Avellaneda, General San Martín, Morón, Merlo, Almirante Brown, Ensenada y la capital provincial.

Los grandes mercados

Entre los cinco municipios con más operaciones inmobiliarias, la caída fue generalizada y La Plata registró la más pronunciada del grupo. La capital provincial, que concentra el 10,6% de las escrituraciones relevadas, vio caer sus operaciones 20,1%. General Pueyrredón, el primer mercado de la provincia con el 13,7% de las operaciones, retrocedió 17,2%; San Isidro, 18,2%; Bahía Blanca, 15%, y Vicente López, 6,5%.

En el indicador general, que combina el mercado inmobiliario y la construcción, General Pueyrredón cayó 12,4%, Vicente López 13,4% y Bahía Blanca 8,3%. San Isidro, en cambio, creció 3%, impulsado por un salto del 68,6% en la superficie autorizada para construir.

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En construcción, los resultados de los cinco distritos con mayor superficie autorizada fueron dispares. Escobar, que encabeza el ranking con el 12,1% del total, registró un aumento del 299,2% en la superficie autorizada y cerró con una suba general del 5,1%, pese a que sus operaciones inmobiliarias cayeron 27,7%. Moreno creció 6,2% y fue el único de ese grupo con más escrituraciones (1,1%), además de una suba del 14,3% en los permisos.

En contraste, Tigre sufrió una caída del 46,1% en la superficie autorizada y del 31,1% en las operaciones, lo que lo ubicó en el puesto 62 de los 66 municipios. Berazategui, por su parte, retrocedió 14,1%, con bajas del 28,2% en escrituraciones y del 9,5% en permisos.

Frente al segundo trimestre de 2023, Moreno presenta un nivel de actividad 54,3% superior, San Isidro 42,8%, Vicente López 30,6%, Bahía Blanca 7,1%, Berazategui 7% y General Pueyrredón 4%. Tigre, en cambio, está 12,9% por debajo, y Escobar, 1,3%.

La Plata, en baja

La capital provincial, el único distrito presente en los dos rankings (segundo en operaciones inmobiliarias y tercero en superficie autorizada, con el 5,7% del total), cayó 11% en el indicador general, 1,6 puntos más que el promedio, y se ubicó en el puesto 38 entre los 66 municipios.

Según el informe, La Plata acumula tres trimestres consecutivos en baja, a diferencia del total provincial, que registra dos. Además, es el único de los grandes mercados inmobiliarios que se encuentra por debajo de su nivel del segundo trimestre de 2023, con una diferencia del 11,1%.

La caída platense se explica principalmente por el mercado inmobiliario, que restó 10,1 puntos al indicador, mientras que el empleo en la construcción descontó otros 1,5 puntos. La superficie autorizada, que creció 2,9%, aportó 0,6 puntos positivos, una suba que, según el estudio, resultó insuficiente para compensar la baja de las operaciones. En conjunto, la construcción local cayó 1,8%.

La Plata acumula tres trimestres consecutivos en baja. Municipalidad de La Plata

Lódola atribuyó el peor desempeño de la ciudad a su estructura productiva. “La Plata es una ciudad administrativa, donde el salario público está bajo y la universidad también. No tiene motores como Vaca Muerta o el campo, y eso es lo que fundamentalmente explica que esté sufriendo mucho más la recesión”, sostuvo. Pero agregó otro factor: “La Plata es industrial, algo que no se dice mucho. Hoy es uno de los principales distritos industriales de la provincia, y justamente el sector industrial es el que más está sufriendo en los últimos dos años. A La Plata le pega por los dos lados”.

El economista señaló además que la ciudad concentra industrias vinculadas a la construcción: “Acá están las principales ladrilleras del país, productoras de pintura, aberturas. Hay un montón de industrias relacionadas con la construcción que están trabajando a un tercio de su capacidad”. En ese sentido, mencionó que el intendente Julio Alak “está invirtiendo en las plazas y haciendo diversas renovaciones menores, pero lógicamente eso no tiene gran impacto en lo que es la cadena de la construcción”.

Lo que viene

De cara al segundo semestre, Lódola anticipó que “va a seguir acentuándose el estancamiento y la caída de los dos sectores”. En el mercado inmobiliario, porque “ya se usó el stock que había y no hay una nueva perspectiva”, y porque tampoco aparece el crédito hipotecario como motor: “Está bastante caro y limitado”.

“Por más que los bancos ofrezcan, la gente no está muy dispuesta a tomarlo porque el mercado laboral está muy inestable”, explicó. “Un crédito implica una relación de largo plazo, y hoy los problemas del mercado laboral se reflejan no tanto en el desempleo sino en la calidad del empleo: son trabajos precarios, de corto plazo, autónomos. Eso no asegura estabilidad para sacar un crédito”, concluyó.

El LAB REAL Municipios se elabora trimestralmente con base en 2022, con la coordinación técnica de Rocío Olivieri. Combina las escrituras e hipotecas, que pesan el 30% del indicador, con la superficie autorizada para construir (42%) y el empleo en la construcción (28%). Para su cálculo se utilizan datos del Colegio de Escribanos bonaerense, los permisos de edificación del INDEC y estadísticas laborales oficiales.