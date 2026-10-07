La construcción avanzó apenas 0,4% mensual en agosto, luego del fuerte retroceso de 4,4% que había registrado en julio, según informó este miércoles el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC). De todos modos, el rebote fue insuficiente para revertir el deterioro del sector, dado que en la comparación interanual, el Indicador Sintético de la Actividad de la Construcción (ISAC) cayó 4,4%.
La construcción repuntó apenas 0,4% mensual en agosto tras dos fuertes caídas al hilo
Tras los fuertes retrocesos de junio y julio, el Indicador Sintético de la Actividad de la Construcción (ISAC) mostró una mejora marginal. Sin embargo, la actividad todavía cayó 4,4% interanual y la tendencia-ciclo volvió a deteriorarse, una señal de que el sector sigue sin consolidar una recuperación.
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Con este dato, el acumulado de los primeros ocho meses de 2026 todavía se mantiene levemente positivo, con una suba de 0,8% frente al mismo período del año pasado. Sin embargo, el dato de fondo muestra una dinámica débil: la serie tendencia-ciclo volvió a caer en agosto, con una baja mensual de 1,1%.
Es decir, la actividad mostró una mejora marginal en el mes, pero sin señales claras de recuperación sostenida. El sector venía de un julio muy negativo, con caída mensual e interanual, y en agosto apenas logró estabilizarse en el margen.
Construcción: qué pasó con los insumos
Los datos de consumo aparente de insumos para la construcción mostraron un panorama mayormente contractivo frente a agosto de 2025. Las únicas subas interanuales se observaron en “resto de insumos”, que incluye grifería, tubos de acero sin costura y vidrio para construcción, con un avance de 19,4%, y en placas de yeso, con una mejora de 1,2%.
En cambio, la mayoría de los insumos registró caídas. Las bajas más fuertes se dieron en asfalto (-18,4%), yeso (-17%), cales (-13%), pisos y revestimientos cerámicos (-11,9%) y artículos sanitarios de cerámica (-11,4%).
También retrocedieron ladrillos huecos (-9,7%), hierro redondo y aceros para la construcción (-8,1%), cemento pórtland (-8,1%), hormigón elaborado (-3%), mosaicos graníticos y calcáreos (-2,3%) y pinturas para construcción (-0,8%).
En el acumulado del año, el desempeño fue más heterogéneo. Subieron resto de insumos (+23,2%), pinturas para construcción (+8,6%), artículos sanitarios de cerámica (+4,5%), hierro redondo y aceros (+2,8%), placas de yeso (+0,9%) y hormigón elaborado (+0,8%).
Del otro lado, siguieron en terreno negativo yeso (-12,2%), asfalto (-10,4%), pisos y revestimientos cerámicos (-9,5%), mosaicos graníticos y calcáreos (-6,4%), ladrillos huecos (-5,9%), cales (-5,8%) y cemento pórtland (-3,9%).
Construcción: qué pasó con el empleo
El informe del INDEC también mostró que los puestos de trabajo registrados en la construcción volvieron a mostrar debilidad. En julio, último dato disponible, el empleo privado formal del sector cayó 0,3% interanual, hasta los 375.158 puestos.
En el acumulado enero-julio, el indicador apenas avanzó 0,1% contra el mismo período de 2025, lo que marca un virtual estancamiento del empleo registrado en la actividad.
Permisos de edificación y expectativas
Otro dato relevante del informe fue la superficie autorizada por permisos de edificación. En julio, la superficie a construir autorizada en 246 municipios cayó 0,3% interanual, hasta 1.382.971 metros cuadrados. De todos modos, en el acumulado de los primeros siete meses del año todavía mostró una suba de 7,5%.
Hacia adelante, las expectativas empresarias tampoco muestran un despegue claro. Entre las compañías dedicadas principalmente a obras privadas, el 76,2% espera que la actividad no cambie entre septiembre y noviembre, mientras que el 13,3% prevé una baja y apenas el 10,5% espera una mejora.
Entre las empresas vinculadas a la obra pública, el escenario es algo más repartido: 53,3% espera estabilidad, 23,9% proyecta una caída y 22,8% anticipa una suba. Entre los principales factores que podrían explicar una baja aparecen la caída de la actividad económica, los atrasos en la cadena de pagos y los altos costos de la construcción.
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