La construcción repuntó apenas 0,4% mensual en agosto tras dos fuertes caídas al hilo

Tras los fuertes retrocesos de junio y julio, el Indicador Sintético de la Actividad de la Construcción (ISAC) mostró una mejora marginal. Sin embargo, la actividad todavía cayó 4,4% interanual y la tendencia-ciclo volvió a deteriorarse, una señal de que el sector sigue sin consolidar una recuperación.

Hacia adelante, las expectativas empresarias tampoco muestran un despegue claro. Entre las compañías dedicadas principalmente a obras privadas, el 76,2% espera que la actividad no cambie entre septiembre y noviembre.

La construcción avanzó apenas 0,4% mensual en agosto , luego del fuerte retroceso de 4,4% que había registrado en julio , según informó este miércoles el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) . De todos modos, el rebote fue insuficiente para revertir el deterioro del sector, dado que en la comparación interanual, el Indicador Sintético de la Actividad de la Construcción (ISAC) cayó 4,4% .

Con este dato, el acumulado de los primeros ocho meses de 2026 todavía se mantiene levemente positivo, con una suba de 0,8% frente al mismo período del año pasado. Sin embargo, el dato de fondo muestra una dinámica débil: la serie tendencia-ciclo volvió a caer en agosto, con una baja mensual de 1,1% .

Es decir, la actividad mostró una mejora marginal en el mes, pero sin señales claras de recuperación sostenida. El sector venía de un julio muy negativo, con caída mensual e interanual, y en agosto apenas logró estabilizarse en el margen.

Los datos de consumo aparente de insumos para la construcción mostraron un panorama mayormente contractivo frente a agosto de 2025. Las únicas subas interanuales se observaron en “resto de insumos” , que incluye grifería, tubos de acero sin costura y vidrio para construcción, con un avance de 19,4% , y en placas de yeso , con una mejora de 1,2% .

En cambio, la mayoría de los insumos registró caídas. Las bajas más fuertes se dieron en asfalto (-18,4%) , yeso (-17%) , cales (-13%) , pisos y revestimientos cerámicos (-11,9%) y artículos sanitarios de cerámica (-11,4%) .

También retrocedieron ladrillos huecos (-9,7%), hierro redondo y aceros para la construcción (-8,1%), cemento pórtland (-8,1%), hormigón elaborado (-3%), mosaicos graníticos y calcáreos (-2,3%) y pinturas para construcción (-0,8%).

En el acumulado del año, el desempeño fue más heterogéneo. Subieron resto de insumos (+23,2%), pinturas para construcción (+8,6%), artículos sanitarios de cerámica (+4,5%), hierro redondo y aceros (+2,8%), placas de yeso (+0,9%) y hormigón elaborado (+0,8%).

Del otro lado, siguieron en terreno negativo yeso (-12,2%), asfalto (-10,4%), pisos y revestimientos cerámicos (-9,5%), mosaicos graníticos y calcáreos (-6,4%), ladrillos huecos (-5,9%), cales (-5,8%) y cemento pórtland (-3,9%).

Construcción: qué pasó con el empleo

El informe del INDEC también mostró que los puestos de trabajo registrados en la construcción volvieron a mostrar debilidad. En julio, último dato disponible, el empleo privado formal del sector cayó 0,3% interanual, hasta los 375.158 puestos.

En el acumulado enero-julio, el indicador apenas avanzó 0,1% contra el mismo período de 2025, lo que marca un virtual estancamiento del empleo registrado en la actividad.

Permisos de edificación y expectativas

Otro dato relevante del informe fue la superficie autorizada por permisos de edificación. En julio, la superficie a construir autorizada en 246 municipios cayó 0,3% interanual, hasta 1.382.971 metros cuadrados. De todos modos, en el acumulado de los primeros siete meses del año todavía mostró una suba de 7,5%.

Hacia adelante, las expectativas empresarias tampoco muestran un despegue claro. Entre las compañías dedicadas principalmente a obras privadas, el 76,2% espera que la actividad no cambie entre septiembre y noviembre, mientras que el 13,3% prevé una baja y apenas el 10,5% espera una mejora.

Entre las empresas vinculadas a la obra pública, el escenario es algo más repartido: 53,3% espera estabilidad, 23,9% proyecta una caída y 22,8% anticipa una suba. Entre los principales factores que podrían explicar una baja aparecen la caída de la actividad económica, los atrasos en la cadena de pagos y los altos costos de la construcción.