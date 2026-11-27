Los valores captan a un público que prioriza la ubicación y la conectividad. La Isla, uno de los sectores con identidad propia del barrio, gana protagonismo

Vista de la Avenida San Martín al 3000 entre las avenidas Álvarez Jonte y Manuel R. Trelles, en una zona dinámica de La Paternal

La Paternal empieza a ocupar un lugar distinto en el mapa inmobiliario porteño . Durante años quedó a la sombra de barrios cercanos como Villa Crespo, Chacarita y Palermo, pero hoy despierta el interés de compradores que buscan una ubicación bien conectada, más metros cuadrados y precios todavía competitivos. A ese atractivo se suma una transformación comercial y cultural, con nuevos bares, cafeterías, vinerías y espacios gastronómicos que modifican el movimiento de algunas zonas.

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Uno de los puntos donde más se percibe ese cambio es el entorno de Añasco, con propuestas que atraen público de otros barrios. También gana visibilidad La Isla, un sector con una identidad particular, donde conviven casas bajas, PH, talleres de artistas y nuevas iniciativas culturales y gastronómicas.

La Paternal, un barrio de perfil residencial y con una historia muy ligada al club Argentinos Juniors, atraviesa una etapa de renovación que empieza a modificar su lugar en el mapa porteño. En las calles donde Diego Maradona dio sus primeros pasos como futbolista profesional crece un nuevo circuito gastronómico y cultural, con epicentro en el entorno de Añasco y en el sector conocido como La Isla. Delimitada por las avenidas San Martín, Donato Álvarez, Juan B. Justo y Warnes , esta zona suma propuestas que atraen a nuevos visitantes y refuerzan su identidad.

El movimiento empieza a reflejarse en la actividad inmobiliaria . Según un relevamiento de la plataforma Pozia con datos de octubre de 2026, La Paternal registra 24 obras nuevas en construcción y otros 28 permisos que todavía no comenzaron. La cifra muestra el interés de desarrolladores por el barrio, aunque no implica que todos los proyectos se concentren en los mismos corredores.

“Hoy describiría el mercado inmobiliario de La Paternal como un sector en transformación y con perspectivas de crecimiento”, sostuvo Diego Grillo , de Desimone Grillo Propiedades, inmobiliaria que trabaja en la zona desde hace más de 45 años. Según el corredor, el cambio se aceleró después de la pandemia y responde a factores que exceden el precio de las propiedades.

Añadió: “Uno de los fenómenos más visibles es la aparición de bares, cafeterías, vinerías y nuevas propuestas gastronómicas, particularmente en torno a Añasco y sus alrededores”. Entre los ejemplos mencionó la llegada de Aci2 Bar, proyecto de los creadores de Ácido, de Colegiales, en cuyo alquiler participó su inmobiliaria.

A ese circuito se suma La Isla, donde antiguos espacios industriales y talleres funcionan como lugares de creación y exhibición. La Gran Paternal, con su propuesta de estudios abiertos, y espacios como Yeruá Taller forman parte de ese entramado. También aparece la gastronomía, con MN Santa Inés como una de sus referencias.

Tita La Vedette, el restaurante de pastas 100% vegetales que se convirtió en uno de los referentes gastronómicos de La Isla. Está en la esquina de Paz Soldán y Donato Álvarez, en La Paternal

Para Grillo, ambos procesos se complementan: por un lado, los corredores con movimiento comercial y nuevos desarrollos residenciales; por otro, La Isla, donde el arte y la gastronomía refuerzan una identidad propia.

Dónde se mueve el mercado y qué zonas concentran interés

El dinamismo inmobiliario no se distribuye de manera uniforme. Grillo identificó varios sectores con actividad, tanto por la construcción de viviendas (trabajan en conjunto con VOI Estudio de Diseño) como por la demanda de locales y propiedades aptas para reciclar o reconvertir.

Los corredores y zonas que mencionó son:

• El entorno de Añasco, donde crecen las propuestas gastronómicas y comerciales.

• Avenida San Martín, con nuevos emprendimientos residenciales y buena conectividad.

• Donato Álvarez y Juan Agustín García, donde conviven proyectos de vivienda y propiedades con otros usos posibles.

• Warnes y Batalla del Parí, con movimiento comercial y oportunidades para inmuebles que pueden reconvertirse.

• Las inmediaciones de Juan B. Justo, otro corredor con servicios y circulación.

La Isla presenta una dinámica diferente. Allí el atractivo pasa por las calles interiores, las casas bajas, los PH y una escala residencial que contrasta con las avenidas. Claudio Scalise, shopper inmobiliario y fundador de Realty Buyer, advirtió que no conviene analizar todo el barrio como un solo mercado.

Uno de los edificios en obra actualmente en el barrio en la esquina de la Avenida Chorroarin y Bucarelli

“El corredor de avenida San Martín es uno de los sectores donde más se percibe la renovación. Tenés buena conectividad, comercios, transporte y una presencia mayor de edificios y emprendimientos”, describió. En cambio, en La Isla encuentra un producto distinto: casas bajas, PH y calles tranquilas, con una identidad que atrae a quienes buscan vivir dentro de la Ciudad sin resignar cierta sensación de barrio.

Scalise también puso el foco en las diferencias entre una propiedad sobre una avenida y otra ubicada a una o dos cuadras. El tránsito, el ruido, la orientación y los usos comerciales del entorno pueden modificar la experiencia residencial y, por lo tanto, el valor de una unidad.

Cuánto cuesta comprar un departamento en La Paternal

Los precios muestran por qué el barrio empieza a captar consultas de compradores que comparan alternativas con zonas cercanas. De acuerdo con datos de publicaciones de Mudafy correspondientes a noviembre de 2026, la mediana del metro cuadrado de departamentos en La Paternal se ubica en u$s1.984.

Grillo también aportó referencias de su actividad comercial en los corredores de San Martín, Warnes, Juan B. Justo, Donato Álvarez y Juan Agustín García. En ese sector, los valores orientativos se ubican entre u$s1.800 y u$s1.900 por m2 para departamentos usados y entre u$s2.100 y u$s2.300 por m2 para unidades a estrenar. Aclaró que se trata de referencias de su experiencia y no de un promedio estadístico de todas las operaciones del barrio.

Los nuevos edificios con amenities y vistas despejadas hacia el barrio de La Paternal y la Ciudad

Los precios medianos publicados, según el relevamiento de Mudafy, son:

• Departamentos de dos ambientes: u$s110.000.

• Departamentos de tres ambientes: u$s119.000.

• Departamentos de cuatro ambientes: u$s169.000.

En las unidades más chicas, un monoambiente nuevo de entre 35 y 40 m2 puede ubicarse entre u$s80.000 y u$s90.000, mientras que uno usado puede rondar los u$s70.000, según sus características.

Scalise manejó referencias similares, aunque señaló que existe una oferta muy heterogénea:

• Dos ambientes: entre u$s100.000 y u$s110.000.

• Tres ambientes: entre u$s110.000 y u$s120.000.

• Cuatro ambientes: entre u$s135.000 y u$s170.000.

• Dos ambientes a estrenar: algunos se publican cerca de u$s95.000.

• Cuatro ambientes a estrenar: pueden superar los u$s230.000.

Inmediaciones de la cancha de Argentinos Juniors, los queridos bichos colorados de La Paternal, y los murales que referencian a Diego Maradona, el futbolista que surgió de la cantera del club que es identidad de este barrrio

Scalise también destacó que todavía aparecen oportunidades puntuales en departamentos y PH usados por debajo de US$1.500 por m2. Sin embargo, aclaró que esos valores suelen corresponder a propiedades antiguas o que requieren mejoras: "El precio de entrada, por sí solo, no determina si una compra resulta conveniente: hay que calcular el costo de las reformas, revisar la estructura y evaluar la distribución".

La brecha con Villa Crespo y Chacarita

La diferencia de valores frente a los barrios vecinos es otro factor que explica el interés. Según datos de oferta publicados por Mudafy, el m2 mediano de departamentos se ubicaba en:

• La Paternal: u$s1.984.

• Villa Crespo: u$s2.594.

• Chacarita: u$s2.857.

• Agronomía: u$s2.347.

• Villa del Parque: u$s2.434.

Con esas referencias, La Paternal mostraba valores de publicación alrededor de un 24% inferiores a los de Villa Crespo y un 31% por debajo de Chacarita. La comparación también la ubica por debajo de Agronomía y Villa del Parque. Scalise planteó: “Hay gente que antes buscaba únicamente en Villa Crespo o Chacarita y ahora amplía el mapa porque en La Paternal, con un presupuesto parecido, puede encontrar más metros cuadrados o una propiedad con mejores características”.

Almirante f. J. Seguí y Cucha Cucha, una zona con presencia de casas en La Paternal

Grillo también observó oportunidades en casas grandes, con valores que pueden ubicarse entre u$s290.000 y u$s350.000. Son propiedades que despiertan interés entre quienes buscan superficie o evalúan una posible reconversión, aunque su precio depende del terreno, la ubicación, la zonificación y la capacidad constructiva.

Quiénes buscan comprar y qué propiedades eligen

La demanda reúne perfiles distintos. Grillo identificó familias que ya viven en el barrio y buscan más metros o comodidad, parejas jóvenes, compradores de primera vivienda e inversores que apuntan a unidades chicas para alquiler.

En su inmobiliaria, los departamentos de tres ambientes tienen un lugar importante entre quienes buscan vivienda permanente, tanto en edificios como en PH. La luz natural, la distribución y los espacios exteriores, como patios, terrazas y balcones, aparecen entre las características más valoradas. Para inversión, en cambio, las consultas se concentran en monoambientes y unidades de dos ambientes.

Scalise coincidió en que no existe un único comprador dominante. También destacó que cambió la forma de buscar: muchas personas parten de un presupuesto y luego comparan qué calidad de vida pueden conseguir en cada barrio.

PH en venta en Juan Agustín García y Espinosa, en la zona hay varios como parte de la oferta del barrio

En ese análisis, La Paternal gana terreno, aunque el especialista insistió en que no alcanza con encontrar más metros por el mismo dinero. La luz, la ventilación, el mantenimiento, las expensas y la posibilidad de revender la propiedad también forman parte de la evaluación.

El potencial de valorización, por lo tanto, no es uniforme. Grillo lo vincula con los proyectos en marcha, la recuperación de casas y PH y el interés de desarrolladores por terrenos que todavía ofrecen una incidencia competitiva. Scalise, en cambio, puso el acento en la selección de cada inmueble y en evitar que la expectativa de crecimiento se confunda con una garantía de suba de precios.

Alquileres: los valores

El mercado de alquiler también ofrece alternativas para distintos presupuestos y superficies. Según los avisos relevados por Roomix, los valores publicados muestran estas referencias:

• Dos ambientes: alrededor de $700.000 a $750.000 mensuales.

• Tres ambientes: entre $850.000 y $975.000 mensuales.

• Cuatro ambientes: se encuentran publicaciones desde $700.000, aunque los valores varían mucho según superficie, estado y características. Por ejemplo, hay unidades de 77 m2 por ese precio y otras de 140 m2 a $1.000.000.