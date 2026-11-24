El presidente de Cambre observó la importancia de recomponer los ingresos de los trabajadores durante el cuarto panel de la Cita de CEOs de Ámbito Debate.

Battisti aseguró que la mejora de los sueldos redundará en un avance de la construcción.

El presidente de Cambre , Alberto Battisti , puso el foco en la recomposición de los ingresos de los hogares para reactivar el crédito y dinamizar la construcción , al exponer su punto de vista en el tercer panel de la Cita de CEOs de Ámbito Debate .

En el evento, moderado por el jefe de redacción de Ámbito, Ariel Basile , Battisti sostuvo que Cambre participa “sobre todo en la parte de material eléctrico” y admitió: “ Ha sido un año regular , mejor que un duro 2024, estable con respecto a 2025 y tal vez un poco pobre con respecto a años anteriores”.

Al analizar ese escenario, sostuvo que “ mientras hubo inflación y a la gente le quemó la plata, construyó. Pero en este momento la construcción tiene un valor en dólares que se considera alto ” y advirtió: “Yo no lo veo así, considerando que la inflación americana desde 2000 hasta ahora está en el 90%”.

Por esto, marcó al crédito como la variable clave. “Se está dando poco en Argentina y, si no se mueve, no se va a mover la construcción”, apuntó.

Battisti sumó a esta mirada el concepto de derrame. “ Todo esto que está sucediendo con los RIGI tiene que empezar a derramar y, a medida que empiecen a mejorar los sueldos de la gente, va a empezar a moverse la construcción y la gente acceder a los créditos ”, indicó.

En ese sentido, admitió que “Anses ha lanzado una línea que le ha prestado a los bancos y están prestando créditos de UVA más siete a 20 años con 25% de downpayment para construcción” y evaluó: “Eso va a funcionar, pero ahora los bancos no llegan a colocarlos porque la gente no está en las condiciones de poder pagar. Tiene que mejorar el salario, que no lo veo para el año que viene, porque va a ser electoral y el argentino siempre se guarda en dólares y suele no gastarlos”.

Al mismo tiempo, admitió que el sector “está muy influenciado con la importación” y agregó que “la obra pública por supuesto impacta, sobre todo al sector cementero”.

El crédito como impulsor de la economía

Battisti vinculó esta necesidad de inversiones con la baja de la inflación y comparó: “En los últimos años, el país que más invirtió y menos consumió de Latinoamérica fue Chile. El que menos invirtió y más consumió fue Argentina. Uno destina a ahorro o a inflación”.

“Al haber parado la inflación en el país, esa plata va a ahorros, que se prestan a la industria e invierte y crece el país”, consideró sobre este círculo virtuoso. Sin embargo, contrapuso: “Todavía no estamos ahorrando y nos da miedo colocar un plazo fijo a 90 o 180 días. Mientras eso no se logre, no van a aparecer los créditos a 30 años”.

Producción y presión impositiva

En cuanto a la pata industrial, el titular de Cambre marcó que “tenemos 100% de producción propia e importamos solo la parte electrónica de Asia, porque hay mucha sofisticación y acá en Argentina tampoco hay muchas posibilidades de producir los volúmenes que manejamos”.

“Evidentemente uno que tiene que empezar a abrir e incorporar importado, así que estamos trabajando en sumar algunos productos que no se fabrican acá, siendo muy respetuosos de lo que se hace acá”, agregó.

En esa línea, Battisti aseguró que “la carga impositiva es altísima” y puso como ejemplo que “hay municipios en el Gran Buenos Aires que cobran 5% de seguridad e higiene, a lo que se suman Ingresos Brutos en la provincia y todas las regulaciones que hay que hacer que encarecen absolutamente todo”.