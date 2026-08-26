La UEFA dejaría atrás el boicot a la FIFA tras un acuerdo sobre el futuro de los Mundiales

Las 55 federaciones europeas habían amenazado con no participar de torneos de la FIFA por un plan de venta de participaciones en grandes competencias.

La UEFA analiza levantar la amenaza de boicot que había planteado contra las competencias organizadas por la FIFA.

La UEFA prevé retirar su amenaza de boicot a los torneos de la FIFA después de recibir garantías de que no volverán a impulsarse planes para vender participaciones en el Mundial y otras competencias importantes. La decisión podría comunicarse este jueves, durante una reunión del comité ejecutivo en Mónaco.

La medida se produce luego de que la FIFA retirara en julio una propuesta que había generado un fuerte rechazo entre las 55 federaciones miembro de la UEFA. Las asociaciones europeas habían acordado boicotear las competencias del organismo internacional después de conocer los detalles del proyecto.

De acuerdo con fuentes con conocimiento de las conversaciones, la UEFA había establecido dos condiciones para levantar la amenaza: que la propuesta fuera retirada y que existieran garantías de que no se presentarían iniciativas similares en el futuro .

Ahora, los dirigentes europeos consideran que esas condiciones fueron cumplidas. Por ese motivo, se espera que representantes de la UEFA informen sobre el levantamiento del boicot a su comité ejecutivo y a los presidentes de la mayoría de sus federaciones miembro.

El comité ejecutivo de la UEFA analizará la situación este jueves en Mónaco, junto con representantes de las federaciones miembro.

La comunicación está prevista para este jueves en Mónaco , donde se analizará la situación y se definirá formalmente el próximo paso del organismo europeo.

La disputa con Gianni Infantino continuará

Aunque la amenaza inmediata de boicot quedaría sin efecto, la decisión no significa que la UEFA haya abandonado sus diferencias con la conducción de la FIFA. Según las fuentes consultadas, la campaña contra el presidente Gianni Infantino podría continuar y el conflicto por la propuesta de venta de participaciones seguiría formando parte de la agenda.

Una fuente conocedora de las conversaciones explicó a Reuters la posición del organismo europeo: "No se trata de una derrota de la UEFA, sino de la realidad de evitar perjudicar a los jóvenes jugadores en una oportunidad única en la vida. Las acciones y la insistencia en el cambio continuarán".

La postura refleja que el eventual levantamiento del boicot sería interpretado como una salida a la disputa puntual, pero no necesariamente como un acercamiento definitivo entre ambas organizaciones.

La FIFA retiró la propuesta en julio y ahora habría ofrecido garantías de que no impulsará iniciativas similares. X

El Mundial femenino Sub-20, en el horizonte

Mientras las autoridades del fútbol europeo avanzan en la definición de su postura, los equipos ya se preparan para una de las próximas competencias organizadas por la FIFA.

La Copa Mundial Femenina Sub-20 se disputará en Polonia y comenzará el próximo 5 de septiembre. La cercanía del torneo vuelve especialmente relevante cualquier decisión relacionada con la amenaza de boicot planteada por las federaciones europeas.

El conflicto se originó después de que la FIFA analizara una propuesta vinculada con la venta de participaciones en el Mundial y otras competiciones importantes, iniciativa que finalmente fue retirada en julio.

Con las garantías recibidas y la propuesta fuera de discusión por el momento, la UEFA se encamina a retirar la amenaza que había puesto en riesgo la participación de sus selecciones y clubes en torneos de la FIFA. Sin embargo, las diferencias políticas con Infantino podrían mantenerse y generar nuevos cruces entre ambos organismos.