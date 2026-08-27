La UEFA aumenta la presión sobre Gianni Infantino y prepara una denuncia penal por la venta del Mundial

El organismo rector del fútbol europeo, exige la dimisión del presidente de la FIFA tras el fracaso de su plan "FIFA Forward Enterprises (FFE)".

Gianni Infantino y Alexander Ceferín frente a frente. La UEFA comenzó a realizar una investigación para iniciar una causa penal al titular de la FIFA por su plan fallido de venta de los fondos procedentes del Mundial.

La UEFA solicitó este jueves la investigación de cierta documentación antes de iniciar potencialmente un "procedimiento penal" contra Gianni Infantino en Suiza por su plan fallido de venta de los fondos procedentes del Mundial.

En un documento legal presentado ante el Tribunal de Distrito de los Estados Unidos, el organismo rector del fútbol europeo acusó al presidente de la FIFA de "promover" un "precio fraudulentamente fuera del mercado para su propio beneficio" al proponer la venta de una participación en las operaciones comerciales y de eventos del organismo rector del fútbol mundial a Thrive Eternal, un fondo de inversión estadounidense dirigido por Joshua Kushner.

La FIFA quería vender una quinta parte de la nueva entidad, llamada FIFA Forward Enterprises (FFE), al grupo por u$s4.200 millones. Infantino abandonó el plan de venta el 1 de agosto tras una airada reacción de dirigentes del fútbol mundial, incluida la UEFA.

Los abogados de la UEFA afirman que la valoración fue «absurdamente baja» y que tampoco fue «el resultado de una subasta abierta y competitiva». Además, señalan que «no fue evaluada por ningún tasador independiente».

"El trabajo de valoración intercambiado con Thrive, y cualquier análisis interno de Thrive sobre el valor empresarial de la FIFA, son directamente probatorios de si el precio de u$s4.200 millones reflejaba una valoración en condiciones de mercado de los derechos comerciales de la FIFA o, como indica el registro público, un precio fraudulento fuera del mercado promovido por Infantino para su propio beneficio ", se lee en la demanda.

El lanzamiento y posterior fracaso del controvertido plan de Infantino en el transcurso de tan solo unos días el mes pasado ha sacudido al fútbol mundial y ha provocado que el presidente de la FIFA se enfrente a repetidos llamamientos para que renuncie a su cargo.

La UEFA prepara una denuncia penal contra el presidente de la FIFA Gianni Infantino ante tribunales suizos por una posible mala gestión financiera relacionada con su fallido plan de vender a inversores privados las ganancias futuras de la Copa del Mundo. IA

Infantino anunció su intención de presentarse a la reelección de la FIFA en marzo, de cara a lo que sería un tercer y último mandato y antes de las repercusiones del escándalo de la FFE afirmó haber recibido más de 200 cartas de apoyo de asociaciones miembros.

Sin embargo, esa cifra se ha reducido significativamente, y tanto la UEFA como la Concacaf -la confederación de fútbol de Norteamérica, Centroamérica y el Caribe- y la Confederación Asiática de Fútbol (AFC) pidieron al italo-suizo que renuncie.

Las 55 federaciones miembro de la UEFA, así como los miembros europeos del Consejo de la FIFA, se reunieron en Mónaco antes del sorteo de la Liga de Campeones y, posteriormente, reiteraron la necesidad de que el fútbol mundial cuente con "un nuevo liderazgo capaz de reconstruir la confianza".

Un comunicado de la UEFA decía: "Por lo tanto, la UEFA seguirá trabajando con las confederaciones, las asociaciones miembro y la comunidad futbolística en general —incluidos los aficionados, los jugadores, los clubes, las ligas y otros— para dar forma al futuro de la FIFA. Si el actual presidente de la FIFA, a pesar de todo, buscara otro mandato, la UEFA aunará fuerzas con sus confederaciones asociadas para garantizar que se ofrezca a las asociaciones miembro una alternativa creíble, comprometida con la integridad, la rendición de cuentas, el desarrollo y un cambio institucional genuino".

"La FIFA cuenta actualmente con miles de millones de dólares en reservas. Este dinero pertenece a las federaciones miembro", continuó. "Junto con otras confederaciones, la UEFA estudiará conjuntamente una liberación responsable de parte de las reservas de la FIFA en beneficio de las federaciones miembro, garantizando al mismo tiempo que cualquier propuesta preserve la estabilidad financiera de la FIFA. La pregunta es, por lo tanto, por qué el presidente de la FIFA creyó que necesitaba inversores externos para ampliar la financiación del desarrollo".