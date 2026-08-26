Javier Zanetti, Esteban Cambiasso y Javier Pastore salieron en defensa de Gianni Infantino por la disputa de la FIFA

El pronunciamiento de los exjugadores argentinos llegó como respuesta a otro grupo de leyendas que había reclamado un “cambio necesario” en la conducción del fútbol mundial.

Zanetti, Cambiasso y Pastore salieron en defensa de Gianni Infantino por la disputa de la FIFA

Javier Zanetti, Esteban Cambiasso y Javier Pastore salieron a respaldar públicamente al presidente de la FIFA, Gianni Infantino , mediante mensajes difundidos en sus cuentas de Instagram.

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De acuerdo a la información, los exfutbolistas argentinos destacaron la gestión del presidente de la casa madre del fútbol mundial durante la última década, luego de que un numeroso grupo de exfutbolistas internacionales exigiera modificaciones profundas en la conducción del organismo.

Las publicaciones llamaron particularmente la atención porque los tres argentinos utilizaron prácticamente el mismo texto, aunque cada uno lo presentó con diferentes diseños y, en el caso de Pastore, en idioma italiano.

“En los últimos diez años, hemos sido testigos de la labor realizada por la FIFA y el presidente Infantino para lograr una representación de los futbolistas en el mundo del fútbol, algo que antes no existía” , comienza la carta publicada por Zanetti.

El mensaje destaca que jugadores actuales y retirados consiguieron durante esta gestión “voz y un lugar” mediante su participación en comités, proyectos y grupos de trabajo, y sostiene que las opiniones de los protagonistas son escuchadas dentro del máximo organismo.

“Muchas iniciativas en beneficio del fútbol se moldean gracias a nuestras reflexiones, ideas, planes y participación”, continúa el escrito.

Cambiasso publicó una versión prácticamente idéntica y aseguró que durante esta etapa pudieron comprobar “cómo el fútbol puede transformar vidas, mejorar las sociedades y aumentar las oportunidades para todos a nivel mundial”.

Los tres cerraron sus mensajes comprometiéndose a seguir respaldando la evolución experimentada por el fútbol durante la última década, una referencia directa al período de Infantino al frente de la FIFA.

El respaldo argentino se incorporó a una serie de mensajes similares publicados por figuras como Cafú, Roberto Carlos, Christian Vieri, Marco Materazzi, Pepe, Felipe Melo y Fabio Cannavaro, entre otros.

El pronunciamiento apareció en medio de una fuerte batalla política alrededor de Infantino, cuyo liderazgo quedó cuestionado tras la polémica propuesta de permitir la participación de inversores privados en los derechos comerciales de futuras Copas del Mundo, iniciativa que finalmente fue retirada ante el rechazo recibido.

Días antes, otro grupo de reconocidos exfutbolistas había difundido una carta en sentido completamente opuesto. Entre ellos aparecieron Emmanuel Petit, Robert Pirès, Bixente Lizarazu, Mikaël Silvestre, Olivier Dacourt, Didier Drogba y Juan Sebastián Verón, quienes cuestionaron el modelo de conducción de FIFA y reclamaron un “cambio necesario” para devolver mayor participación a futbolistas e hinchas en la toma de decisiones.

De esta manera, el debate que inicialmente involucraba a federaciones y dirigentes comenzó también a dividir públicamente a algunas de las grandes figuras retiradas del fútbol mundial.

Mientras un grupo de leyendas reclama un cambio de rumbo en la FIFA, Zanetti, Cambiasso y Pastore eligieron pararse en la vereda opuesta y respaldaron explícitamente los diez años de gestión de Infantino.