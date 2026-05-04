NGLs: ponen en marcha nuevo tren de fraccionamiento en Bahía Blanca y aumenta su capacidad en Vaca Muerta

Compañía Mega invirtió u$s260 millones para ampliar su producción de líquidos de gas natural hasta un 50% y proyecta una nueva etapa de crecimiento bajo el RIGI.

Compañía Mega cumple un rol central en la industrialización de los líquidos asociados al gas natural. Su red logística —única en el país— conecta directamente Vaca Muerta con el polo petroquímico de Bahía Blanca, lo que la convierte en un eslabón clave para el desarrollo energético.

Compañía Mega anunció el inicio de la puesta en marcha de su Nuevo Tren de Fraccionamiento (NTF) en su planta de Bahía Blanca , un hito que marca una nueva etapa en su plan de expansión y consolida su rol dentro de la cadena de valor del gas natural proveniente de Vaca Muerta . El nuevo NTF permitirá aumentar la exportación de Líquidos de Gas Natural (NGLs, por su siglas en inglés): etano, butano, propano y gasolina natural.

Estos productos conocidos en la jerga de los hidrocarburos como "sopa" o "Y-grade" son de gran valor para otras industrias como la petroquímica, plástica, vidrio, farmacéutica, pinturas, pero sobre todo, para llenar garrafas de uso doméstico. Por los grandes gasoductos generalmente se transporta metano , que es el gas que llega por red a las casas y edificios para cocinar y calefaccionar.

La obra demandó una inversión de u$s260 millones y permitirá incrementar hasta un 50% la producción de NGLs , acompañando el crecimiento sostenido de la Cuenca Neuquina. “ Estamos orgullosos de iniciar las tareas de puesta en marcha de esta nueva inversión, que nos va a permitir aumentar hasta un 50% la producción de líquidos de gas natural ”, afirmó el CEO de la compañía, Tomás Córdoba.

La compañía -controlada por YPF (38%), Petrobras (34%) y Dow (28%)- tiene como eje central agregar valor al gas mediante la separación y fraccionamiento de líquidos (NGLs) , un proceso clave para transformar el recurso en productos comercializables.

Tomás Córdoba aseguró que con la puesta en marcha del NTF, la compañía refuerza su rol en un segmento estratégico: agregar valor al gas natural mediante la producción de etano, propano, butano y gasolina natural, insumos fundamentales para la industria y la exportación.

Su operación se apoya en una infraestructura integrada escalable y modular que incluye una planta separadora en Loma La Lata (Neuquén), una planta fraccionadora en Bahía Blanca y un poliducto de 600 kilómetros que conecta ambas instalaciones atravesando cuatro provincias, permitiendo evacuar y monetizar la producción de Vaca Muerta.

Más producción y foco en exportaciones

El nuevo tren fue ejecutado bajo modalidad EPC por AESA y, en una primera etapa, permitirá un aumento cercano al 20% en la producción de propano, butano y gasolina natural, productos que tendrán como principal destino los mercados de exportación.

Desde la compañía destacaron que esta ampliación no solo refuerza su capacidad operativa, sino que también fortalece su posicionamiento estratégico en el procesamiento de gas y sus derivados. “Seguimos consolidando nuestro rol de generadores de valor al transformar el recurso de Vaca Muerta en productos comercializables y de exportación”, subrayó Córdoba.

En este marco, el nuevo tren de fraccionamiento se integra como una pieza clave para ampliar la escala industrial. Según datos técnicos, la capacidad del sistema se ubica en torno a los 33 millones de metros cúbicos diarios, con potencial de expansión hasta 40 millones, en línea con el crecimiento de la producción de gas.

image El nuevo tren de fraccionamiento de Compañía Mega en Bahía Blanca permitirá aumentar hasta un 50% la producción de líquidos de gas natural, con foco en exportaciones.

El proceso industrial incluye distintas etapas, desde la separación de etano hasta la obtención de propano, butano y gasolina natural. La incorporación del nuevo tren permite incrementar la capacidad de procesamiento en torno al 50%, con un salto inicial estimado en unas 2.500 toneladas adicionales, alcanzando unas 5.500 toneladas diarias, y reforzando el perfil exportador de la compañía.

Según comentaron directivos de la empresa a Energy Report, este salto se traduce en una ampliación concreta de la escala exportadora: del incremento de producción, alrededor del 80% estará destinado a exportaciones, consolidando el perfil internacional de la compañía.

Los números al 2025 revelan exportaciones totales por unos u$s650 millones anuales, con 4.800 tn por día, de los cuales unos u$s350 millones ingresaron por ventas al extranjero. Con la ampliación de la producción, unas 2.500 tn diarias nuevas, se espera un crecimiento adicional de exportaciones de entre u$s200 y u$s250 millones al año.

Infraestructura, expansión y RIGI: el salto de escala

Como parte de su estrategia de crecimiento, Compañía Mega avanza con el desarrollo de nueva infraestructura clave para acompañar la expansión del sistema. Entre las principales obras se destacan nuevas plantas de rebombeo en Río Negro y La Pampa, junto con ampliaciones en sus instalaciones de Loma La Lata y Bahía Blanca. Estas inversiones se desplegarán en cuatro provincias, con ejecución prevista entre 2026 y 2028, consolidando una red logística cada vez más robusta para el transporte y procesamiento de líquidos del gas natural.

Este proceso se inscribe dentro de un plan integral de inversiones que contempla un programa 2023-2028 por u$s650 millones, al que se suma una nueva fase presentada al Régimen de Incentivo a las Grandes Inversiones (RIGI) por u$s360 millones (2026-2028).

El objetivo es ampliar la capacidad de separación, transporte y fraccionamiento de NGLs, acompañar el crecimiento de Vaca Muerta e incrementar la producción total en torno al 27%, con una meta de entre 7.000 y 7.200 toneladas diarias.

En Mega revelaron que para llevar adelante estas inversiones se utilizarán distintas herramientas: fondos propios, ya que la firma goza de excelente salud financiera, pero además -y posiblemente- se emitan nuevas Obligaciones Negociables (ON) en el mercado de capitales doméstico y se acuda a un crédito local o extranjero, de bancos y organismos internacionales. "Las posibilidades son muchas, lo estamos analizando", admitió durante una reciente charla con periodistas, de la que participó Energy Report.

image Las inversiones se desplegarán en cuatro provincias, con ejecución prevista entre 2026 y 2028, consolidando una red logística cada vez más robusta para el transporte y procesamiento de líquidos del gas natural.

En términos de volumen, esta expansión implicará más de 500.000 toneladas adicionales anuales de NGLs, de las cuales el 80% estará destinado a exportación y el 20% al mercado interno, principalmente etano. A nivel agregado, la capacidad total anual proyectada superará los 2,5 millones de toneladas, consolidando el perfil exportador del complejo.

El impacto también será significativo en la economía regional: durante la etapa de obra se prevé la generación de hasta 600 puestos de trabajo, además de un mayor aporte a las exportaciones y a la generación de divisas, en línea con el objetivo de posicionar a la Argentina como un proveedor relevante de productos derivados del gas natural.

image La empresa procesa cerca del 40% del gas de la Cuenca Neuquina, siendo además el principal exportador argentino de GLP y un actor clave en el abastecimiento del mercado interno y la industria petroquímica.

El objetivo es acompañar el crecimiento proyectado de Vaca Muerta, que continúa consolidándose como el principal motor del sistema energético argentino. Según pudo saber este medio, se analizan nuevas oportunidades vinculadas al desarrollo del negocio del gas. Entre ellas, aparece la posibilidad de avanzar en proyectos asociados al etano, que se licúa a -92° grados y que actualmente Argentina no cuenta con plantas de licuefacción de este producto, lo que abre un potencial de crecimiento en la cadena de valor.