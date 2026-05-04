La Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA) salió a buscar hasta u$s500 millones en los mercados internacionales de deuda. Los bonos tendrán una extensión de 10 años y estarán regidos bajo ley inglesa.
Deuda: CABA sale a buscar hasta u$s500 millones en bonos a 10 años bajo ley inglesa
El período de oferta estará abierto hasta las 13 horas de este miércoles 6 de mayo.
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El período de oferta estará abierto desde este lunes 4 de mayo, hasta este miércoles 6 de mayo a las 13 horas. De acuerdo con el comunicado oficial, como colocadores locales estarán el Banco de la Ciudad, el Santander y el Galicia, además de las entidades financieras Balanz y Puente Hnos.
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