Deuda: CABA sale a buscar hasta u$s500 millones en bonos a 10 años bajo ley inglesa + Seguir en









El período de oferta estará abierto hasta las 13 horas de este miércoles 6 de mayo.

Gustavo Arengo Piragine, ministro de Hacienda de CABA, junto al Jefe de Gobierno Jorge Macri.

La Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA) salió a buscar hasta u$s500 millones en los mercados internacionales de deuda. Los bonos tendrán una extensión de 10 años y estarán regidos bajo ley inglesa.

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El período de oferta estará abierto desde este lunes 4 de mayo, hasta este miércoles 6 de mayo a las 13 horas. De acuerdo con el comunicado oficial, como colocadores locales estarán el Banco de la Ciudad, el Santander y el Galicia, además de las entidades financieras Balanz y Puente Hnos.

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