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4 de mayo 2026 - 17:27

Deuda: CABA sale a buscar hasta u$s500 millones en bonos a 10 años bajo ley inglesa

El período de oferta estará abierto hasta las 13 horas de este miércoles 6 de mayo.

Gustavo Arengo Piragine, ministro de Hacienda de CABA, junto al Jefe de Gobierno Jorge Macri.

Gustavo Arengo Piragine, ministro de Hacienda de CABA, junto al Jefe de Gobierno Jorge Macri.

La Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA) salió a buscar hasta u$s500 millones en los mercados internacionales de deuda. Los bonos tendrán una extensión de 10 años y estarán regidos bajo ley inglesa.

El período de oferta estará abierto desde este lunes 4 de mayo, hasta este miércoles 6 de mayo a las 13 horas. De acuerdo con el comunicado oficial, como colocadores locales estarán el Banco de la Ciudad, el Santander y el Galicia, además de las entidades financieras Balanz y Puente Hnos.

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Noticia en desarrollo.-

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