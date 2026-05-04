Crimen de Diego Fernández Lima: Gendarmería hizo un nuevo allanamiento en la casa de Cristian Graf

Cuatro efectivos de esa fuerza de seguridad, dos peritos del Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF) y dos asistentes del fiscal Martín López Perrando participaron del operativo en busca de más restos óseos del joven.

Diego Fernández Lima fue visto por última vez con vida el 26 de julio de 1984 en Coghlan.

Gendarmería Nacional allanó este lunes la casa de Cristian Graf , acusado por el presunto homicidio simple de Diego Fernández Lima , en busca de más restos óseos del joven, los cuales aparecieron enterrados luego de 41 años en un chalet del barrio porteño de Coghlan.

Según explicó el defensor Martín Díaz , cuatro efectivos de esa fuerza de seguridad, dos peritos del Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF) y dos asistentes del fiscal Martín López Perrando participaron del operativo realizado entre las 10 y las 13. “Lo que hicieron fue pasar el georadar para ver si encontraban algún resto, y no encontraron nada ”, aseguró.

El procedimiento fue solicitado para dar “con los restos óseos faltantes de quien fuera en vida Diego Fernández Lima, como así también con material no biológico de interés y el arma utilizada para dar muerte”, según el escrito que López Perrando presentó ante el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional N°56 de la Ciudad de Buenos Aires.

Tras la revocatoria del sobreseimiento del imputado por los delitos de supresión de evidencia y encubrimiento, la fiscalía recaratuló el caso como homicidio simple , ilícito tipificado en el artículo 79 del Código Penal. “Como esos delitos no se pudieron demostrar, ahora el fiscal intenta llevar esto por el lado del homicidio, en el cual a todas luces opera la prescripción” , remarcó el letrado.

En tanto, Díaz consideró que el "Estado argentino le debe una respuesta" a la familia de la víctima a raíz de que en 1984 el hecho fue calificado como fuga de hogar.

El caso

Diego Fernández Lima fue visto por última vez con vida el 26 de julio de 1984 en Coghlan, día en el que regresó del colegio, almorzó con su madre y le pidió dinero para viajar en colectivo. Fue visto por última vez en la esquina de Rómulo Naón y Monroe, en Villa Urquiza. Nunca llegó a la ENET N°36 “Almirante Brown”, donde cursaba la secundaria.

Sus padres, Juan Benigno Fernández e Irma Lima, denunciaron la desaparición en la Comisaría 39, pero el caso fue archivado como una supuesta “fuga de hogar”.

El 20 de mayo pasado, un grupo de obreros que trabajaba en una propiedad de la avenida Congreso 3748 descubrió restos óseos en el jardín lindante con la casa de Congreso 3742, donde vivía Graf con su familia desde los años ‘70.

La investigación, a cargo del fiscal López Perrando y el Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF), analizó 151 fragmentos de huesos y logró identificar a la víctima. El cuerpo pertenecía a Diego Fernández Lima.

Los expertos determinaron que el adolescente fue asesinado de una puñalada en el pecho, que dejó una marca en la cuarta costilla derecha. Tras el crimen, lo enterraron en una fosa improvisada a 60 centímetros de profundidad.