Lacunza aguarda reunión con el equipo de Alberto Fernández

Tras la reunión entre el actual primer mandatario, Mauricio Macri, y el próximo, Alberto Fernández de hoy por la mañana, el ministro de Hacienda, Hernán Lacunza, señaló que el diálogo entre ambos fue “bueno”.

Lacunza afirmó que hasta el momento venía manteniendo “conversaciones productivas, sinceras pero informales” con los equipos técnicos que colaboran con Fernández. Pero dado que ya se votaron nuevas autoridades, dijo que se encontraba a la espera de la designación formal de un equipo por parte del presidente electo. Ante la consulta de Ámbito sobre si Matías Kulfas, Cecilia Todesca y Guillermo Nielsen formaban parte de ese equipo, Lacunza se excusó de dar precisiones ya que consideró que correspondía que ese anuncio fuera hecho por las nuevas autoridades.

Si confirmó el titular del Palacio de Hacienda que había hablado con directivos del Fondo Monetario Internacional, tanto el domingo a la noche como en la mañana del lunes, para tenerlos “anoticiados” de las medidas de restricción adoptadas en el mercado de cambios. Recordó que viajaron dos veces en los últimos veinte días a Washington para mantener contactos con el organismo multilateral, en el entendimiento que “la continuidad de esa relación es importante para el país”, cualquiera sea el gobierno, y consideró que estas reuniones mantienen “aceitada” la vinculación con el FMI.

Al tiempo que descartó que se estuvieran estudiando nuevas medidas, el ministro anticipó que la inflación del mes en curso será menor que la registrada en septiembre.

Con relación a las críticas formuladas por el gobernador electo de la provincia de Buenos Aires, Axcel Kicillof, Lacunza dijo que no quería incurrir en una polémica, pero aclaró que la deuda bonaerense suma 12.000 millones de dólares, una cifra semejante a los 11.000 que el territorio adeudaba (entre pasivos registrados y no registrados), de donde consideró que la provincia, al igual que la Nación, no presentan un problema de tamaño de deuda.

Más allá de las definiciones de Lacunza, los operadores comentan que lo que esperan son definiciones de Alberto Fernández, aunque más no sea la conformación del equipo de economistas que actuará durante la transición hasta el próximo Gobierno, de manera de ir despejando la incertidumbre que pesa sobre los mercados.