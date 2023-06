Larreta resiste crisis y asegura que sigue la negociación con Schiaretti

Cambio

Bullrich también dijo que “ si hay alguien que por defender sus intereses busca ruptura en Juntos por el Cambio, es porque labura para el Gobierno”.

De esa manera la candidata del PRO acusó a Larreta por animar la ampliación de la alianza opositora mediante un acuerdo con el gobernador de Córdoba.

Según la exministra de Seguridad, “hay dos ideas: una, de un cambio más profundo, donde nos juguemos por el cambio en la Argentina, y otra que es de un pacto que seguramente va a bajar las expectativas del cambio para ampliarse”.

En este sentido, aclaró que la primera idea la “representa” ella y “la otra la representa Larreta” y planteó que “hay que ver qué quiere la gente: un cambio que no es tan cambio o un cambio de fondo”. “Ese debate se tenía que dar en las PASO, y lo adelantaron queriendo meter por la ventana a nuevos actores que no eran nuestros. ¿Lleva eso a una ruptura? depende nada más que de Horacio Rodríguez Larreta”, insistió Bullrich.

Réplica

Larreta le respondió a Mauricio Macri al reafirmar su intención de ampliar Juntos por el Cambio para “terminar con el flagelo del kirchnerismo” y realizar las transformaciones que necesita la Argentina. “Tengo mis convicciones y no las voy a cambiar porque en algunos casos difiera con lo que piensa Mauricio Macri”, advirtió el jefe de Gobierno porteño en una entrevista radial. En un mensaje al expresidente, el precandidato presidencial del PRO dio además su punto de vista sobre los cuestionamientos recibidos en las últimas horas, luego de pronunciar su intención de ampliar el espacio opositor. “Jamás me van a escuchar criticar a alguien de Juntos por el Cambio, aunque a mí sí me lo hagan; no es ojo por ojo...”, aseguró Larreta.

El jefe de Gobierno destacó también que el Consejo del PRO “instruyó a dos personas a que avancen en las conversaciones para incorporar a José Luis Espert a Juntos por el Cambio, dando un paso valioso”. Sobre la candidatura del economista liberal, explicó: “Él decidirá si quiere ir de concejal, presidente o gobernador. No es decisión mía. No podemos decirle ‘sumate, pero...’”.

Interna

Sobre el resto de los candidatos de Juntos por el Cambio, afirmó: “Yo tengo capacidad de acuerdo. Mi actitud, no solo con Patricia sino con todos los candidatos de Juntos por el Cambio, es que si gano las PASO voy a trabajar con todos. Yo no ando diciendo que fulano se baje, que otro va a ser ministro. Todo eso lo único que hace es faltarles el respeto a los otros candidatos. Respeto a todos y no v no voy a cambiar ni a responder por más que otros me agredan”.