Chau a las camas matrimoniales compartidas: por qué el "sleep divorce" está cada vez más de moda y sus beneficios

Dormir en camas separadas deja de ser un tema tabú y se pasa a posicionarse como una popular alternativa para las parejas que buscan mejorar su descanso, sin afectar o dejar de estar en una relación.

Cada vez más personas eligen dormir separados como una forma de mejorar su calidad de vida.

En cuanto a parejas , dormir juntos en la misma cama, fue desde generaciones uno de los pilares más importantes de la vida en pareja. Sin embargo, en los últimos años empezó a ganar fuerza una tendencia que rompe con esa idea tradicional y es el sleep divorce. Muy alejado de ser un signo de crisis, cada vez más personas lo adoptan como una forma de mejorar su descanso y en muchos casos también la convivencia.

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Esta práctica ya era común en otros países, pero comenzó a instalarse con más fuerza en Argentina en los últimos años, esto sobre todo impulsado por los cambios culturales y una mayor conciencia sobre la importancia que tiene un buen descanso en nuestra salud. Se trata de priorizar el bienestar, sin afectar el vínculo afectivo entre ambos.

El sleep divorce, o en español conocido como divorcio del sueño , consiste en que las parejas duerman en camas separadas o incluso en habitaciones distintas . Aunque el término puede parecer un poco drástico, la realidad es que no significa una separación emocional.

La decisión suele estar motivada sobre todo el descanso. Entre las más comunes aparecen:

diferencias en los horarios para dormir

ronquidos o movimientos durante la noche

distintas preferencias de luz, ruido o temperatura

rutinas incompatibles antes de acostarse

necesidad de mejorar la calidad del sueño

Especialistas coinciden en que no existe una única forma correcta de dormir con tu pareja, y que lo importante es encontrar un equilibrio que funcione para los dos.

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Cuáles son los beneficios de dormir separados

Uno de los argumentos más comunes de las personas que están a favor del sleep divorce tiene que ver con la calidad del descanso. Dormir bien impacta directamente en la salud física y mental, mejorando el estado de ánimo, la concentración y la energía diaria.

Entre los beneficios más destacados se encuentran:

una mejor calidad de sueño: al evitar interrupciones, cada persona puede descansar de manera más profunda y continua

al evitar interrupciones, cada persona puede descansar de manera más profunda y continua menos conflictos: el cansancio suele generar mal humor, por lo que dormir mejor puede ayudar a disminuir las discusiones

el cansancio suele generar mal humor, por lo que dormir mejor puede ayudar a disminuir las discusiones un ambiente personalizado: cada uno puede adaptar su espacio (temperatura de la habitación, el colchón, la luz y el sonido)

cada uno puede adaptar su espacio (temperatura de la habitación, el colchón, la luz y el sonido) y sobre todo un mayor bienestar general: un buen descanso fortalece el sistema inmunológico y la salud en general

Además, algunos estudios muestran que hasta un 30% de la calidad del sueño puede estar influenciada por la pareja cuando se comparte la cama. Esto explica por qué dormir separados no solo mejora el descanso individual, sino también la dinámica de la relación.

insomnio sueño dormir Foto: Pexels

Cuándo es una señal de alerta en la pareja

Aunque dormir separados puede ser beneficioso, no siempre es la solución. Una de las principales preocupaciones que señalan los especialistas es la posible pérdida de intimidad. El momento de ir a dormir suele ser un espacio de conexión, conversación o afecto que al no estar, puede afectar el vínculo:

Puede ser una señal de alerta cuando:

se usa como forma de evitar conflictos

hay una distancia emocional entre ambos

no existe acuerdo mutuo sobre la decisión de dormir separados

se pierde el contacto físico y la cercanía

Por eso, los expertos insisten en que la clave no está en dormir juntos o separados, sino en la comunicación. La decisión debe ser consensuada entre ambos y no responder a un problema de fondo.

El sleep divorce muestra los cambios culturales en las relaciones, dormir separados ya no se relaciona con una crisis, sino que puede ser útil para mejorar la calidad de vida personal y en pareja.