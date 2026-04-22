Adiós al Animal Print: por qué la Pata de Gallo es la inversión más inteligente y elegante del 2026

Este estampado clásico volvió y no te puede faltar este 2026 en tu armario. Se posiciona como una alternativa elegante y versátil.

La elegancia y el minimalismo son la tendencia de este 2026.

Durante años, el animal print especialmente el leopardo, dominó pasarelas, vidrieras y looks urbanos estos últimos años. Sin embargo, como ya sabemos y lo confirmamos cada año, la moda es cíclica.

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En 2026, ese reinado empieza a mostrar signos de aburrimiento, la tendencia actual dejó atrás lo llamativo y apuesta por una estética liderada por la sofisticación y el minimalismo. El cambio no es casual: responde a una búsqueda global de estilos más elegantes, versátiles y atemporales.

En ese contexto, la pata de gallo o también conocida como pied de poule, resurge y pisa fuerza para convertirse en el estampado del año. Con una historia antigua relacionada la aristocracia y a las grandes casas de moda, este clásico vuelve listo para desplazar a los estampados más alocados y posicionarse como una de las elecciones más inteligentes del guardarropa actual.

La moda internacional ya marcó el rumbo, como pudimos ver en las pasarelas y en los principales comercios, lo que se viene ahora es: menos exceso y más elegancia. En ese giro, el animal print tradicional comienza a perder protagonismo frente a estampados más sutiles y refinados.

La pata de gallo encaja perfectamente en esta nueva lógica. Su diseño simétrico, caracterizado por figuras abstractas que hacen acordar a la huella de un gallo , tiene origen en los tejidos de lana escoceses, pero fue la aristocracia inglesa la que lo convirtió en un símbolo.

A lo largo de la historia, figuras como el Príncipe de Gales y el Duque de Windsor adoptaron este estampado y lo consolidaron como un símbolo de elegancia masculina.

Más tarde, su llegada al vestidor femenino fue gracias a diseñadores como Coco Chanel, que lo transformaron en un clásico que sigue vigente hasta el día de hoy. En 2026, este regreso no es nostálgico, es estratégico.

estampado pata de gallo 3

La versatilidad como estandarte: un estampado que funciona del día a la noche

Una de las claves del éxito de la pata de gallo es su versatilidad. A diferencia de estampados más llamativos, este diseño permite múltiples combinaciones sin perder elegancia.

Puede adaptarse a looks :

oficina

urbanos

nocturnos

Un blazer en blanco y negro combinado con un jean, se logra un equilibrio entre formalidad y algo más relajado. Es ideal para pasar del trabajo a un after office.

Además, su paleta clásica, principalmente en blanco y negro, facilita la combinarlo con otras prendas del guardarropa. Incluso en versiones más audaces, como estampados XL o en colores, la pata de gallo mantiene su elegancia.

Inversión vs. moda: por qué la pata de gallo nunca será un "error" en tu armario

A diferencia de muchas tendencias que aparecen y desaparecen rápidamente, la pata de gallo tiene una cualidad clave: nunca pasa de moda.

Su historia la posiciona como una inversión segura dentro del mundo fashion. Desde los años 60 o en el estilo de Lady Di en los 80, este estampado demostró una capacidad única para adaptarse sin perder identidad.

La moda apunta al “lujo silencioso” y a la compra consciente, elegir prendas que perduren en el tiempo se vuelve fundamental. Y en ese sentido, la pata de gallo cumple con todos los requisitos:

elegancia

versatilidad

permanencia

Invertir en una prenda con este estampado no es seguir una tendencia pasajera, sino sumar un básico con historia que seguirá vigente más allá de las temporadas.

estampado pata de gallo 2

Cómo combinar la Pata de Gallo en 2026 para un look rejuvenecido

La clave para llevar este estampado en 2026 está en actualizarlo. Lejos de los looks rígidos del pasado, la tendencia actual propone mezclarlo con prendas más relajadas y actuales.

Una de las combinaciones más efectivas es integrarlo con un jean, logrando un contraste entre lo clásico y lo moderno. También funciona muy bien en prendas protagonistas como:

abrigos largos

trajes

faldas tubo

sacos

Los accesorios juegan un rol fundamental: un bolso o unos zapatos en pata de gallo pueden transformar un look básico en algo un poco más atrevido.

La tendencia también habilita jugar con distintas variaciones del mismo, como estampados XL o combinaciones de colores.