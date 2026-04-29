Axion Energy selló acuerdo con Capital Humano para impulsar la formación laboral + Seguir en









Con esta alianza, el Ministerio de Capital Humano y Axion Energy buscan generar un impacto directo en la preparación de los trabajadores, con el objetivo de facilitar su inserción en el mercado laboral y mejorar su desempeño en ámbitos profesionales cada vez más competitivos.

El convenio fue firmado por la ministra Sandra Pettovello y Agustín Agraz, vicepresidente de Asuntos Corporativos de la compañía, en representación del sector privado.

El Ministerio de Capital Humano de la Nación y Axion Energy avanzaron en una iniciativa conjunta orientada a fortalecer la empleabilidad a través de la capacitación práctica. El convenio fue firmado por la ministra Sandra Pettovello y Agustín Agraz, vicepresidente de Asuntos Corporativos de la compañía, en representación del sector privado.

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El acuerdo apunta a brindar herramientas concretas para el desarrollo laboral, con foco en habilidades clave para el mercado actual. Entre los contenidos principales se destacan la atención al cliente, la resolución de conflictos y el trabajo en equipo, competencias cada vez más demandadas en entornos laborales dinámicos y de alta exigencia.

Desde ambas partes remarcaron que el objetivo es acortar la brecha entre la formación y las necesidades reales de las empresas. En ese sentido, la propuesta busca no solo transmitir conocimientos teóricos, sino también desarrollar capacidades prácticas que permitan a los participantes desempeñarse con mayor seguridad y eficacia en sus puestos de trabajo.

La iniciativa se inscribe en una estrategia más amplia de articulación público-privada, donde el Estado promueve la inserción laboral mientras que las empresas aportan su experiencia operativa y conocimiento del mercado. Este tipo de acuerdos cobra especial relevancia en un contexto donde la capacitación continua se vuelve un factor determinante para mejorar las oportunidades de empleo.

Además, el programa pone el foco en fortalecer habilidades blandas, un aspecto cada vez más valorado por las compañías. La capacidad de interactuar con clientes, resolver situaciones complejas y trabajar en equipo se consolidan como atributos centrales para la empleabilidad, más allá de la formación técnica específica.

Con esta alianza, el Ministerio de Capital Humano y Axion Energy buscan generar un impacto directo en la preparación de los trabajadores, con el objetivo de facilitar su inserción en el mercado laboral y mejorar su desempeño en ámbitos profesionales cada vez más competitivos.