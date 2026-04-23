El otoño-invierno 2026 trae la vuelta de los clásicos, pero más versátiles y actuales. El sweater cuello de tortuga se posiciona como una de las prendas protagonistas de la temporada, combinando abrigo, elegancia y funcionalidad.
Sweater cuello de tortuga: la prenda que no te puede faltar este otoño
El cuello alto vuelve con fuerza esta temporada: cómo elegirlo, qué colores dominarán el invierno y las mejores formas de combinarlo.
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Lejos de ser una simple opción para el frío, este diseño logra adaptarse a distintos estilos y ocasiones, desde looks urbanos hasta outfits más sofisticados. Su capacidad de estilizar la figura, sumada a su practicidad, lo convierte en un básico imprescindible para quienes buscan comodidad pero manteniendo el estilo.
Por qué el cuello de tortuga es la nueva tendencia
El nuevo auge del sweater cuello de tortuga no es pura casualidad. La moda actual pone el foco en prendas que puedan cubrir muchas necesidades a la vez, y este diseño cumple con todos los requisitos:
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abriga
estiliza
permite crear combinaciones variadas sin esfuerzo
Además, su vuelta está directamente relacionada con el regreso del minimalismo y la búsqueda de piezas que en realidad duren. En lugar de invertir únicamente en tendencias pasajeras que el año que viene van a pasar de moda, el otoño-invierno 2026 prioriza a las prendas que puedan sostenerse en el tiempo.
El cuello alto aporta una característica clave: protege del frío sin necesidad de seguir sumando capas de ropa y al mismo tiempo, nos hace una silueta mucho más estilizada. Por eso, se convirtió en una alternativa elegante frente a opciones más clásicas como los escotes en V o redondos.
Lo mejor es que hay desde versiones oversize hasta sweaters más ajustados, se puede adaptar a distintos gustos y estilos.
Cómo elegir el mejor para vos
A la hora de incorporar un sweater cuello de tortuga al placard, es importante tener en cuenta algunos aspectos clave que van a determinar no solo su estética, sino también su funcionalidad.
El material es uno de los factores más importantes. Las opciones de lana ofrecen mayor abrigo, ideales para los días más fríos, mientras que los tejidos de algodón o materiales más livianos funcionan mejor para media estación.
El calce también tiene un rol fundamental:
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los modelos ajustados suelen ser más elegantes y funcionan muy bien en looks formales o de oficina
las versiones oversize aportan un aire más relajado y moderno, ideales para outfits casuales o urbanos
Otro punto a considerar es la calidad del tejido. Un buen sweater no solo tiene mejor caída, sino que también garantiza mayor durabilidad, lo que lo convierte en una inversión inteligente a largo plazo.
Por último, el color es clave:
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si buscás versatilidad: los tonos neutros son la mejor opción
si querés destacar: lo mejor es optar por colores más intensos o texturas
Qué colores son ideales para comprar
La paleta de colores del otoño-invierno 2026 acompaña esta tendencia hacia lo natural, lo sofisticado y lo versátil. Los tonos neutros siguen siendo protagonistas, ya que permiten armar looks elegantes y fáciles de combinar.
Entre los colores más destacados están:
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el gris
el marrón en sus distintas variantes
el verde musgo
Estas tonalidades se adaptan tanto a outfits de día como de noche. El bordó o borgoña también es uno de los colores clave de la temporada. Además, comienzan a ganar terreno colores más intensos que aportan personalidad.
La elección del color no solo define el estilo del outfit, sino también su versatilidad. Por eso, muchos optan por tener más de un modelo en diferentes tonos, para adaptarse a distintas ocasiones.
Cómo combinarlo
Una de las principales ventajas del sweater cuello de tortuga es su enorme versatilidad:
Para un estilo casual: se puede combinar con jeans y zapatillas. Esta opción es ideal para el día a día, ofrece comodidad sin perder estilo.
Para un look más formal: funciona perfectamente con pantalones sastreros y logra un look elegante pero cómodo, ideal para el trabajo o reuniones informales.
También puede usarse con faldas midi o largas sumando botas. Otra opción es utilizarlo como primera capa debajo de blazers o tapados.
En el caso de los modelos oversize, se puede agregar un cinturón para marcar la cintura y evitar perder la forma de nuestra silueta.
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