Becas Progresar 2026 de ANSES: qué pasará con los pagos en mayo

El programa está dirigido a jóvenes y adultos que desean retomar, continuar o iniciar una formación educativa o laboral.

El Ministerio de Capital Humano confirmó que no habrá un aumento en mayo 2026.

Las Becas Progresar están destinada a apoyar a jóvenes y adultos que quieren retomar, continuar o iniciar una formación educativa o laboral . En mayo de 2026, el Gobierno nacional oficializó un aumento del 3,4% para algunas de las prestaciones de la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) y los titulares se preguntan si alcanzará a este programa.

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Sin embargo, el Ministerio de Capital Humano ya confirmó que no habrá un ajuste en los montos y los pagos se mantendrán bajo el esquema vigente. A continuación, conocé todos los detalles.

Tipos de Becas Progresar

El programa se mantiene dividido en distintas líneas, cada una orientada a un tipo de trayectoria educativa. El Finalización de la educación obligatoria apunta a jóvenes que necesitan terminar la escuela secundaria.

El Fomento de la educación superior incluye a estudiantes de carreras terciarias y universitarias en instituciones públicas. Contempla tanto a ingresantes como a alumnos avanzados.

El Progresar Enfermería, por su parte, es específica para quienes cursan esta carrera estratégica dentro del sistema de salud. Tiene condiciones más flexibles, como la ausencia de límite de edad.

Por último, Formación Profesional está enfocada a jóvenes y adultos que desean capacitarse para mejorar sus oportunidades laborales. También pueden acceder personas desempleadas, madres a cargo de hijos menores y quienes se encuentren en situaciones de vulnerabilidad económica.

A diferencia de las otras modalidades del programa, no exige estar concurriendo a la escuela primaria, la secundaria ni en estudios superiores. Pero, es necesario estar anotado en un curso reconocido por el Instituto Nacional de Educación Tecnológica (INET).

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Monto de las Becas Progresar

El monto de las Becas Progresar alcanza los $35.000, aunque solo cobrarán el 80% ($28.000), ya que el 20% restante lo retiene ANSES y se cobra en una única cuota con la presentación de las certificaciones académicas requeridas, como el comprobante de alumno regular.

Para poder inscribirse y solicitar el beneficio, los estudiantes deberán cumplir con las siguientes condiciones:

Ser argentino nativo o naturalizado , con al menos dos años de residencia .

, con al menos . La suma de los ingresos del estudiante y su grupo familiar no debe ser superior a tres Salarios Mínimos, Vitales y Móviles (SMVM) .

. Estar inscripto como alumno regular en instituciones reconocidas oficialmente.

en instituciones reconocidas oficialmente. Contar con el esquema de vacunación completo o en curso según la edad.

según la edad. Declarar una cuenta bancaria o billetera virtual a nombre del titular.

En tema edad, hay diferencias según cada línea:

Para finalizar la educación obligatoria: entre 16 y 24 años , con posibles extensiones en casos específicos.

, con posibles extensiones en casos específicos. Para estudios superiores: entre 17 y 24 años para ingresantes, y hasta 30 para estudiantes avanzados.

para ingresantes, y hasta 30 para estudiantes avanzados. En enfermería: sin límite de edad .

. En formación profesional: de 18 a 24 años, ampliable hasta 35 para personas sin empleo formal.

ANSES

En el caso de quienes se inscriban en carreras terciarias o universitarias, es obligatorio haber terminado el secundario sin materias pendientes. Además, deberán cursar en instituciones públicas y acreditar regularidad académica.

Se mantienen excepciones para grupos prioritarios, como personas con discapacidad, integrantes de pueblos originarios y estudiantes que sean sostén de hogares monoparentales.

Recordá que mantener actualizada la información personal, académica y laboral es esencial. A partir de ahora, los beneficiarios deberán informar cualquier modificación dentro de un plazo máximo de 30 días a través de las plataformas oficiales.

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Becas Progresar 2026: cómo será el pago de mayo

El beneficio contempla diferentes modalidades de pago: quienes fueron adjudicados en la primera convocatoria reciben 12 cuotas anuales, mientras que los beneficiarios de la segunda instancia acceden a 6 cuotas.

En cuanto a la continuidad, el programa establece límites claros. En educación obligatoria, la beca podrá renovarse hasta por 4 años; y, en formación profesional, solo se permitirá acceder a un máximo de dos cursos por ciclo lectivo.

El Ministerio de Capital Humano recordó que todos los estudiantes deben reinscribirse para continuar cobrando durante el 2026. El proceso se organiza por etapas, según cada línea.

El cronograma es el siguiente:

Educación obligatoria: del 27 de marzo al 24 de abril

Educación superior y enfermería: del 6 al 30 de abril

Formación profesional: del 27 de abril al 27 de noviembre

El trámite es totalmente digital y se realiza a través del sitio web Progresar o desde la app Mi Argentina. Quienes acceden por primera vez deberán crear un usuario y contraseña de seguridad.

Luego, seleccioná la línea adecuada para tu situación y completa los tres formularios correspondientes: datos personales, encuesta socioeconómica e información académica.