Experiencia pedagógica en el corazón del Glaciar Perito Moreno







Alumnos de 5º año con orientación en turismo recorrieron a pie la zona. La propuesta combinó navegación, desembarco en la costa opuesta del Lago Rico y una caminata de aproximación al hielo.

En el marco del Año Internacional de la Conservación de los Glaciares, los alumnos de 5º año con orientación en Turismo del Colegio Padre Manuel González, de El Calafate, vivieron una experiencia pedagógica única al recorrer a pie la zona periglaciar del Glaciar Perito Moreno. Esta jornada educativa, promovida por la empresa Hielo y Aventura, concesionaria del Parque Nacional Los Glaciares, brindó a los participantes la oportunidad de complementar sus conocimientos teóricos mediante una práctica inolvidable.

La propuesta combinó una navegación frente a la imponente cara sur del Glaciar Perito Moreno, un desembarco en la costa opuesta del Lago Rico y una caminata de aproximación al hielo. Esta práctica permitió a los estudiantes conectarse de manera directa con la naturaleza y reflexionar sobre la importancia de los entornos glaciares.

Los estudiantes participaron de una exposición informativa donde se explicó la importancia de los glaciares, el hielo y la nieve dentro del sistema climático y del ciclo del agua. Se subrayó su papel clave como reservas de agua dulce, reguladores del clima y como fuentes de información científica que permiten comprender los cambios ambientales ocurridos a lo largo del tiempo.

glaciar 2

La actividad concluyó con la presentación de diversas iniciativas ambientales orientadas a la reducción de la huella de carbono, la promoción de energías limpias, la educación ambiental y la conservación de especies nativas. Además, los estudiantes recorrieron las instalaciones para conocer el “detrás de escena” de las excursiones. En los próximos días, continuarán participando de instancias formativas vinculadas a la gestión de ventas, la atención al público y el área de compras.

“Hoy en día, muchos egresados de esta escuela forman parte de nuestro equipo de trabajo. Buscamos que los alumnos establezcan un vínculo profundo con los glaciares, entendiendo que estos no solo representan un atractivo turístico de gran valor, sino que son ecosistemas frágiles y esenciales para el equilibrio ambiental global. Su preservación depende en gran medida del compromiso responsable y consciente de las nuevas generaciones, quienes serán los guardianes del patrimonio natural del planeta”, destacaron desde la empresa. Los glaciares cubren aproximadamente el 10% de la superficie terrestre y son el resultado de procesos que toman miles de años, durante los cuales la nieve acumulada se compacta y se transforma gradualmente en hielo. Estas enormes masas de hielo, que avanzan lentamente moldeando el paisaje, constituyen un valioso recurso ambiental cuya preservación es fundamental para la vida en el planeta.