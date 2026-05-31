Día de la Cerveza en Argentina: tres lugares para festejarlo

Desde canillas artesanales en Palermo hasta propuestas asiáticas y pizzas napolitanas: tres opciones porteñas para brindar en el Día de la Cerveza.

El 31 de mayo se celebrará en Argentina el Día de la Cerveza, una fecha que cada año gana más lugar entre bares, restaurantes y fanáticos del universo craft. En Buenos Aires, la escena cervecera ya no pasa solamente por una pinta rápida: hoy conviven experiencias gastronómicas completas, etiquetas experimentales, barras con decenas de estilos rotativos y propuestas que mezclan cocina de autor con cerveza artesanal.

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DESARMADERO Con una propuesta centrada en la cerveza artesanal y la rotación permanente de estilos, Desarmadero Bar y Desarmadero Session se consolidan como dos referentes del circuito craft en Palermo. Entre ambos locales reúnen 40 canillas por las que circulan más de 41 variedades elaboradas por microcervecerías de distintas partes del país, con estilos que van desde NEIPA, Cold IPA Argenta y West Coast IPA hasta opciones como Irish Dry Nitro Stout, Dubbel, Hefeweizen o Czech Amber Lager. La selección incluye además colaboraciones especiales como Patria Argenta, desarrollada junto a Prinston y Minga, y etiquetas de productores como Strange Brewing, Grunge, Ley Primera y Minga. La experiencia se completa con una cocina casera para compartir —hamburguesas, tablas, empanadas y buñuelos—, coctelería y espacios atravesados por intervenciones de arte urbano que forman parte de la identidad de estos bares de Palermo.

Desarmadero - birra

Dirección: Gorriti 4295 y Gorriti 4300, Palermo.

SAIGÓN NOODLE BAR En el marco de su décimo aniversario, Saigón Noodle Bar amplía su oferta con Viet Kong, una línea de cervezas artesanales desarrollada junto a Lumpen y disponible en sus locales de San Telmo, Palermo y Retiro. La marca apuesta por tres variedades: Zero, una golden sin alcohol; Session IPA, de amargor moderado, y APA con hibiscus, de perfil tropical y frutal. Además del producto, uno de los ejes diferenciales es el diseño de las latas, inspirado en la estética y la cultura vietnamita. La oferta de bebidas se complementa con cerveza tirada Golden e IPA y con Tsingtao, una de las cervezas chinas más reconocidas a nivel mundial. La propuesta acompaña la carta de street food asiático del restaurante, donde sobresalen platos como el curry con langostinos y el Bo Luc Lac.

Saigón Noodle Bar (1) Dirección: Marcelo T. de Alvear 818, Retiro; Soler 4388, Palermo; Bolívar 986, San Telmo. ELÉCTRICA PIZZA En Palermo Hollywood, Eléctrica Pizza —el proyecto gastronómico de Sebastián Levy Daniel y Brian Rapoport— presenta una propuesta donde las cervezas nacionales, importadas y craft acompañan sus pizzas de inspiración napoletana y algunos de los platos más pedidos de la carta. Entre las etiquetas disponibles aparecen Stella Artois Porrón, Patagonia, Andes Origen, Quilmes, Corona Porrón y Michelob Ultra, junto a variedades artesanales como Agua Bendita de Strange Brewing y opciones de Baba Cerveza como Tripping IPA, Mystic Neipa, Inframundo Stout, Blonde y Laberinto Red Ale. La experiencia continúa con pizzas de harina orgánica, masa madre y elaboración artesanal como la Canchera, con anchoas de Hernán Viva y oliva; la Magic Mushroom, con hongos portobello y de pino, aceite de trufa, mozzarella y parmesano; la Nolita, con burrata, pesto y hot honey, y la Margarita Vegana. También aparecen platitos como las girgolas crocantes con puré de cajú, chimi y papas pai, y la coliflor a la leña con salsa de maní y crunchy de avellanas. Eléctrica Pizza Dirección: Honduras 5903, Palermo.

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