El rincón de Argentina que no te podés perder: cómo es el tren solar que te muestra paisajes únicos

Es el primero 100% sustentable en América Latina, no emite gases ni ruidos y tiene ventanales para apreciar el paisaje.

Un paseo ideal para hacer turismo y disfrutar de uno de los mejores paisajes del mundo.

Argentina cuenta con destinos increíbles durante todo el año, tanto para el turismo nacional como el internacional . Desde montañas imponentes hasta pequeños pueblos cargados de historia, el país ofrece propuestas ideales para quienes buscan descansar y descubrir nuevos rincones.

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En el norte argentino, los colores de los cerros, las tradiciones culturales y la gastronomía regional convierten a cada viaje en una experiencia única. En especial durante las vacaciones de invierno , miles de personas eligen esta región para disfrutar de sus paisajes inigualables y del encanto de sus pueblos.

Uno de los atractivos más llamativos es el Tren Solar de la Quebrada, la innovadora propuesta turística que atraviesa algunos de los escenarios más impactantes de Jujuy y que se convirtió en el primer tren solar de Latinoamérica.

Con un recorrido de 10 horas, atraviesa toda la Quebrada de Humahuaca.

El Tren Solar de la Quebrada se encuentra en la provincia de Jujuy , en el extremo norte de la Argentina, y recorre distintos puntos de la Quebrada de Humahuaca, declarada Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. El servicio conecta localidades emblemáticas como Volcán, Tumbaya, Purmamarca, Maimará y Tilcara.

Además, el recorrido se encuentra cerca de destinos turísticos muy visitados como Humahuaca, ubicada a unos 40 kilómetros de Tilcara, y de las famosas Salinas Grandes, uno de los paisajes más fotografiados de la provincia. También está relativamente próximo a los Valles y Yungas jujeñas.

Desde San Salvador de Jujuy, la capital provincial, el acceso hasta el inicio del recorrido demanda aproximadamente entre 30 y 40 kilómetros, dependiendo de la estación elegida para comenzar el viaje.

Tren Solar de la Quebrada Con una vista panorámica y un diseño sustentable, el tren permite conocer la Quebrada de Humahuaca. Imagen: Tren Solar - Página Oficial

Qué se puede hacer en el Tren Solar de la Quebrada

El Tren Solar de la Quebrada permite disfrutar de un viaje panorámico único entre cerros multicolores y pequeños pueblos históricos del norte argentino. Sus vagones cuentan con amplias ventanas para observar el paisaje durante todo el trayecto, mientras que en cada parada los visitantes pueden recorrer ferias artesanales, museos y espacios gastronómicos típicos de la región.

Uno de los principales atractivos es visitar Purmamarca y conocer el Cerro de los Siete Colores, una de las postales más representativas de Jujuy. También se pueden recorrer las calles de Tilcara, visitar el Pucará y disfrutar de peñas folclóricas y platos regionales.

En las cercanías también hay actividades de turismo aventura y naturaleza, como caminatas por senderos de montaña, excursiones fotográficas, recorridos culturales y visitas a mercados locales donde se venden tejidos, artesanías y productos tradicionales del norte argentino.

Quebrada de Humahuaca Es uno de los paisajes más imponentes del suelo argentino. Imagen: Turismo Jujuy

Cómo ir hasta el Tren Solar de la Quebrada

Para llegar hasta el Tren Solar de la Quebrada, el punto de referencia principal es San Salvador de Jujuy. Desde la capital provincial se debe tomar la Ruta Nacional 9 en dirección norte para acceder a localidades como Volcán, Purmamarca o Tilcara, donde se encuentran distintas estaciones del recorrido turístico.

Quienes viajen en auto pueden realizar el trayecto en aproximadamente una hora hasta Purmamarca, dependiendo del tránsito y del punto de partida. El camino ofrece vistas panorámicas de la Quebrada y cuenta con distintos miradores y paradores turísticos.