La opción ideal para quienes buscan disfrutar de la naturaleza y lograr un verdadero descanso en sus vacaciones.

Un destino para disfrutar la naturaleza y desconectarse de la rutina.

La provincia de Buenos Aires cuenta con una enorme variedad de propuestas para quienes buscan descanso, naturaleza y turismo lejos del ritmo acelerado de las grandes ciudades. Entre bosques, playas y pequeños pueblos costeros, existen rincones ideales para pasar unos días de tranquilidad en cualquier momento del año.

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En los últimos años, muchos viajeros comenzaron a elegir destinos donde el silencio y el contacto con el entorno natural son protagonistas. Así aparecieron lugares que apuestan por experiencias más relajadas, con calles de arena, poca circulación de vehículos y normas pensadas para preservar la calma de vecinos y turistas.

Uno de esos sitios es Mar de las Pampas, una localidad costera del partido de Villa Gesell que se volvió famosa por contar con un estilo que busca evitar los ruidos molestos para garantizar el descanso y la conexión con la naturaleza.

Su estilo de construcción trata de preservar de la mejor manera su belleza natural.

Mar de las Pampas se encuentra sobre la Costa Atlántica de la provincia de Buenos Aires , dentro del partido de Villa Gesell . Está ubicada entre los bosques y el mar, a pocos kilómetros de otras localidades turísticas muy conocidas de la zona.

La localidad está a unos 10 kilómetros de Villa Gesell y a cerca de 30 kilómetros de Pinamar, dos de los principales destinos turísticos de la costa bonaerense. Además, se encuentra aproximadamente a 390 kilómetros de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, por lo que muchas familias y grupos de amigos la eligen para escapadas de fin de semana largo o vacaciones.

Su principal característica es la combinación entre playa y bosque, ya que las construcciones se integran con el entorno natural y predominan las calles de arena rodeadas de vegetación.

Mar de las Pampas Además de sus playas, tiene senderos naturales y pequeños bosques para recorrer. Imagen: Mar de las Pampas - Página Oficial de Facebook

Qué se puede hacer en Mar de las Pampas

Mar de las Pampas ofrece distintas actividades para quienes buscan descansar y disfrutar de la naturaleza. Sus amplias playas son ideales para caminar, tomar sol, practicar deportes al aire libre o simplemente relajarse frente al mar.

Una de las propuestas más elegidas es recorrer el Centro Comercial de Mar de las Pampas, donde hay cafeterías, restaurantes, ferias artesanales y locales de diseño integrados entre los bosques. Durante todo el año también se organizan actividades culturales y espectáculos para turistas.

Sendero Botánico Un destino costero mucho más tranquilo que los centros como Gesell y Pinamar. Imagen: Sendero Botánico - Página oficial de Facebook

Además, uno de los grandes atractivos del lugar es su famosa aldea hippie, un sector caracterizado por el ambiente silencioso y relajado. Allí se busca reducir los ruidos fuertes y mantener una atmósfera tranquila, algo que atrae especialmente a quienes desean desconectarse del estrés cotidiano y descansar rodeados de naturaleza.

También se pueden realizar cabalgatas, paseos en bicicleta por senderos forestales y visitas a otras localidades cercanas de la Costa Atlántica.

Cómo ir hasta Mar de las Pampas

Para llegar en auto desde la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, el camino más habitual es tomar la Autovía 2 en dirección hacia la Costa Atlántica. Luego se debe continuar por la Ruta Provincial 11 hasta el acceso a Villa Gesell y desde allí seguir las indicaciones hacia Mar de las Pampas. El viaje suele demandar alrededor de cinco horas, dependiendo del tránsito.

Otra alternativa es viajar en micro. Varias empresas ofrecen servicios hacia Villa Gesell desde la terminal de Retiro. Una vez allí, se puede continuar el trayecto en taxi, remise o transporte local hasta Mar de las Pampas, que se encuentra a pocos minutos de distancia.