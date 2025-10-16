Fue usada como casa familiar en "Más barato por docena" y ahora es una mansión gótica: Así es el hogar de Kat Von D







La tatuadora convirtió una antigua vivienda victoriana en una impactante residencia con detalles oscuros y lujo extremo.

La particular artista tiene una mansión hermosa con estilo gótico. Gentileza - Architectural Digest México

Kat Von D, conocida mundialmente por su trabajo como tatuadora y su paso por el reality "Miami Ink", no solo llama la atención en el arte corporal. Su pasión por la estética gótica también se refleja en su hogar, una mansión imponente que tiene un estilo arquitectónico único y misterioso.

La propiedad, que fue usada como el escenario de la película "Más barato por docena", fue transformada totalmente después de pasar a manos de la artista. Durante seis años, Kat trabajó en cada rincón para convertirla en una residencia oscura, llena de detalles dorados, muebles de época y una atmósfera gótica.

Casa Kat Von D Gentileza - Los Angeles Times

Techos dorados y una pileta color sangre: así es por dentro la mansión gótica La casa, de tres pisos y once habitaciones, fue construida con el estilo Reina Ana y todavía conserva su fachada original victoriana. Kat Von D la compró en 2016 por 6,5 millones de dólares, y le dio una renovación tan profunda que su valor actual ronda los 25 millones.

En el interior se encuentran los techos dorados, las paredes talladas a mano y los muebles oscuros que le dan una vibra de castillo antiguo. La cocina está inspirada en la Edad Media y decorada con vitrinas ornamentadas y lámparas de hierro forjado.

Pero lo más llamativo está en los espacios secretos, ya que cuenta con un bar oculto y una puerta escondida que te lleva directamente al jardín. Ahí es donde la artista diseñó una pileta color sangre, un detalle impresionante que demuestra quien es la dueña del hogar. La vivienda incluye además varios lugares de descanso, un estudio de arte y amplios ventanales que dejan entrar la luz natural, generando un contraste con la decoración oscura. La creatividad de esta artista hizo que un hogar adorable se convirtiera en una casa única y espectacular.

Temas mansion