El lugar que redefinió la experiencia de comer hamburguesas en Buenos Aires + Agregar ámbito en









Con un menú más preciso, ingredientes seleccionados y espacios que se disfrutan más allá de la mesa, Williamsburg cruza gastronomía y cultura urbana y propone una nueva manera de vivir la experiencia burger en la escena porteña.

En una ciudad donde las aperturas gastronómicas cambian de ritmo constantemente y las tendencias aparecen y desaparecen con velocidad, hay nombres que dejaron de ser una novedad para convertirse en una referencia. Williamsburg pertenece a ese grupo: una marca que ayudó a consolidar la cultura de hamburguesas en Buenos Aires y que hoy atraviesa una etapa donde la experiencia pesa tanto como lo que sucede dentro del pan.

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Su local en el Paseo de la Infanta funciona como una especie de pequeño universo propio dentro de Palermo. La experiencia empieza antes del primer bocado: una terraza entre los árboles, distintos niveles, una cancha de básquet desarrollada junto a Clutch y espacios que cambian de clima según el momento del día. Hay algo de encuentro, de plan extendido y de ritual urbano que va bastante más allá de una comida rápida.

Williamsburg - Hamburguesa (1)

La carta gira alrededor de tres combos que construyeron identidad propia: UNO, DOS y TRES. La carne llega a través de patties de MUGE y el pan de Kalis funciona como base para combinaciones donde aparecen manteca de demi-glace, alioli elaborado con aceite de brasa, cheddar ahumado, cebolla caramelizada y aderezos con mostaza antigua y aceite de trufa. Las versiones veggie con medallón NotCo y la opción sin gluten acompañada con panes de Smams amplían el recorrido sin alterar la identidad original de la propuesta.

El cierre sigue la misma idea. Los helados soft desarrollados junto a Kuono toman un formato clásico y artesanal y lo llevan hacia otro terreno, con sabores como pistacho o una versión inspirada en Snickers que funcionan como un último paso dentro del recorrido.

A eso se suma una dinámica que mantiene al espacio en movimiento: colaboraciones con marcas, activaciones con música en vivo, actividades culturales y encuentros que van cambiando el ritmo del lugar y hacen que en cada visita pueda encontrarse con algo distinto. Williamsburg - Hamburguesa doble (1) Porque en Williamsburg la hamburguesa sigue siendo protagonista, pero hace tiempo dejó de ser la única razón para ir. Dirección: Av. del Libertador 3883, Paseo de la Infanta, Palermo.

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