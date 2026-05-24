Con vistas al Obelisco y las cúpulas históricas: un nuevo espacio gastronómico premium + Agregar ámbito en









Desde las alturas del hotel Marriott, los invitados son recibidos con una postal privilegiada de las históricas cúpulas porteñas iluminadas, mientras descubren detalles sobre la arquitectura y la historia de la ciudad en una introducción especialmente pensada para enriquecer la velada.

Con capacidad limitada para solo 14 comensales, O-Satori propone una noche exclusiva combinando alta gastronomía japonesa, historia urbana y vistas inolvidables

En el piso 23 del Marriott Buenos Aires Downtown, O-Satori redefine el concepto de salida gourmet en la Ciudad, más que una cena, propone una experiencia inmersiva donde la gastronomía japonesa de autor se fusiona con una de las vistas panorámicas más impactantes de Buenos Aires, en un entorno íntimo y sofisticado.

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La experiencia comienza incluso antes de llegar a la mesa. Desde las alturas del hotel, los invitados son recibidos con una postal privilegiada de las históricas cúpulas porteñas iluminadas, mientras descubren detalles sobre la arquitectura y la historia de la ciudad en una introducción especialmente pensada para enriquecer la velada, acompañada de un cocktail de bienvenida.

Omakase sensorial y personalizado Luego, el recorrido continúa en el exclusivo espacio de O-Satori, donde el concepto omakase “ponerse en manos del chef”, invita a entregarse a una propuesta culinaria cuidadosamente diseñada. Cada paso del menú es preparado frente a los comensales, generando una experiencia cercana, sensorial y profundamente personalizada.

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Con capacidad limitada para apenas 14 personas, O-Satori se posiciona también como una alternativa diferencial para eventos privados de alta gama, tanto sociales como corporativos. Desde celebraciones íntimas, aniversarios y encuentros familiares selectos, hasta reuniones ejecutivas, cenas de networking o agasajos premium, el espacio ofrece privacidad, exclusividad y una propuesta gastronómica de excelencia con la ciudad como telón de fondo.

Disponible los viernes y sábados por la noche con reserva previa, O-Satori invita a descubrir Buenos Aires desde otra perspectiva: la de quienes buscan experiencias memorables, donde la alta cocina, el diseño, la conversación y las vistas se convierten en protagonistas de una noche diferente. Con capacidad limitada para solo 14 comensales, O-Satori propone una noche exclusiva combinando alta gastronomía japonesa, historia urbana y vistas inolvidables, una experiencia sensorial pensada para descubrir la Ciudad desde otra perspectiva, disponible los viernes y sábados por la noche con reserva previa. Carlos Pellegrini 551. Ciudad Autónoma de Buenos Aires