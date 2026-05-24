Un restaurante con jardín urbano y brunch de domingo que gana protagonismo en Belgrano + Agregar ámbito en









Aire Libre combina cocina porteña y una arquitectura inspirada en los invernaderos ingleses del siglo XIX. Con platos al horno de barro, menú ejecutivo y brunch de fin de semana, el espacio se consolida como uno de los puntos gastronómicos de la zona norte de la Ciudad de Buenos Aires.

Aire Libre combina cocina porteña, vegetación y un brunch de domingo en pleno Belgrano.

En Belgrano, Aire Libre construyó una propuesta donde la experiencia comienza en el espacio y continúa en la mesa. El restaurante toma como referencia los greenhouses ingleses del siglo XIX y combina hierro, vidrio y vegetación en un salón atravesado por plantas y sectores al aire libre. Bajo la dirección del chef ejecutivo Julián del Pino, la cocina recorre preparaciones de impronta porteña, panificados elaborados en el lugar y formatos pensados para compartir en distintos momentos del día.

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Entre las raciones aparecen preparaciones como hummus con pan pita, burrata con olivas negras y tomate, tortilla al corte y empanadas cocidas en horno de barro. La de cordero se realiza con paleta braseada, cebolla caramelizada y extracto de tomate, mientras que la de berenjena suma ricota y tomates secos dentro de una masa elaborada en el restaurante.

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Brunch, horno de barro y cocina porteña: las propuestas que crecen en Belgrano Dentro de los principales sobresalen la tira de asado con papas a la provenzal, el pollito al horno de barro con vegetales asados, el bife ancho con hueso en manteca de hierbas y el vacío fino con berenjenas y morrones al rescoldo. También aparecen opciones como el cordero braseado con gnocchi de queso manchego y aceite de trufa, los rigatoni mediterráneos con tomates frescos y bocconcino, el pacú al horno de barro para compartir y el pastel de papas de hongos grillados.

De martes a viernes, el restaurante suma un menú ejecutivo con distintas combinaciones de entrada, principal, agua y café, pensado para el servicio de mediodía. Esto convive con una carta que cambia según el momento del día y permite resolver desde almuerzos de trabajo hasta encuentros más extensos.

Aire Libre_7A0369 El brunch de domingo terminó de consolidar la identidad del lugar dentro del circuito gastronómico porteño. La propuesta reúne croissants de masa madre, rolls de canela, panes laminados, huevos benedictinos, bagels de trucha ahumada y hamburguesas caseras cocidas a la parrilla en pan brioche. También se suman panchos con salchicha alemana, chucrut y papas pay, junto con café, limonadas, vinos y cócteles de autor. Con menú ejecutivo, tardeo, platos para compartir y panadería de producción propia, Aire Libre amplió su presencia en Belgrano como un espacio pensado para extender la mesa y recorrer distintas experiencias gastronómicas en un mismo lugar. Dirección: Av. del Libertador 6327, Belgrano.

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