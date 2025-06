Lujo vintage y alma rockera en el corazón de París: así es el exclusivo y sofisticado departamento de Lenny Kravitz

Lo que comenzó como la simple búsqueda de un pequeño departamento en la capital francesa terminó transformándose en el hallazgo de su hogar espiritual. Una majestuosa mansión del siglo XX que ahora él llama el "Hôtel de Roxie". ¡Descubríla!

lenny kravitz fachada.webp

Un refugio lleno de lujos y rock: el piso parisino de Lenny Kravitz

París, con su elegancia atemporal y aire sofisticado, es un imán para artistas, escritores y soñadores de todo el mundo. La ciudad no solo brilla por sus monumentos, museos y pasajes arbolados, sino también por su capacidad de inspirar, donde cada rincón parece narrar una historia y cada edificio es una obra de arte.

En medio de esta atmósfera, Lenny Kravitz encontró algo más que una ciudad donde pasar temporadas: halló un lugar que resonaba profundamente con su alma creativa. Aunque inicialmente buscaba un pequeño apartamento junto al Sena, el destino lo llevó a descubrir una propiedad fuera de sus planes: una imponente mansión de la década de 1920 en el distinguido distrito XVI. Antiguamente residencia de la condesa Anne d'Ornano, esta joya arquitectónica rodeada de embajadas y escondida en una tranquila calle sin salida capturó su corazón.

lenny kravitz living.webp

“La agente dijo: 'Todavía no está a la venta, y este tipo de cosas solo se ven una vez por generación'”, comentó Kravitz en el medio Architectural Digest (AD). “Me acerqué, ella señaló el edificio, le pregunté: 'Bueno, ¿qué piso?', pensando que era un edificio de apartamentos. Y me respondió: 'Es todo el edificio'. Le dije: 'No, no, no, no, en absoluto'. 'Por favor, entre y mírelo'. Entré y le dije: 'Esta es mi casa'. Espiritualmente, lo sabía”.

Así comenzó la transformación de esta antigua residencia aristocrática en un verdadero templo del diseño con alma rockera. Su "Hôtel de Roxie", llamado así en honor a su madre, y convertido hoy en un reflejo de su vida y sus raíces.

lenny kravitz decoracion.webp

Al ingresar, un majestuoso vestíbulo con una escalera de mármol y una claraboya que inunda de luz natural el espacio dan la bienvenida. El Gran Salón, con altos techos y una chimenea imponente, alberga una colección de arte que incluye una litografía de Andy Warhol de Muhammad Ali, el icónico retrato de Marilyn Monroe de Richard Avedon con un vestido negro de lentejuelas y una escultura de la tribu Bamileke .

El comedor destaca por una mesa de 6 metros de Karl Springer, rodeada por 16 sillas vintage "África" de Afra & Tobia Scarpa, piezas codiciadas por su diseño artesanal e inspiración africana. La biblioteca, por su parte, es un espacio íntimo y acogedor que cuenta con una colección de libros de arte, premios Grammy y objetos que rinden homenaje a figuras influyentes en la vida de Kravitz, como Muhammad Ali y James Brown.

lenny kravitz comedor.webp

En el sótano, Kravitz creó "La Chaufferie", un bar clandestino inspirado en los speakeasies de la era del jazz. Equipado con mesas de bistró francés, una bola disco alemana de los años 40 y un sistema de sonido de alta calidad, este espacio se convirtió en el alma de su hogar.

Cada habitación refleja la filosofía de diseño del artista: una mezcla de lujo y comodidad. Desde las alfombras vintage Beni Ourain hasta las lámparas de Baccarat y los muebles de diseñadores como Paul Evans y Philippe Hiquily, cada elemento fue seleccionado para contar una historia y provocar emociones .