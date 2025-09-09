Por qué uso las uñas con forma cuadrada, según la psicología







Una elección como la forma de tus uñas puede parecer meramente estética pero la verdad es que revela puntos clave de tu personalidad.

Cuál es la verdad oculta tras la elección de la forma cuadrada de uñas.

La psicología revela que hay muchas decisiones cotidianas de la vida que reflejan aspectos de la personalidad. Incluso sobre aquellas que se pensaban que eran solo estéticas. Ese es el caso de la forma en la que elegís hacerte las uñas, un detalle que puede decir mucho más de lo que pensas sobre vos mismo.

Expertos en psicología y en estética afirmaron que el uso de las uñas cuadradas transmite un determinado tipo de identidad, prioridades y emociones, además de ser una de las más elegidas en los salones de belleza. Puede ser un signo de seriedad y profesionalismo.

uñas cuadradas

Qué significa para la psicología usar uñas cuadradas La psicología dice que usar las uñas cuadradas puede guardar múltiples significados, empezando por el hecho de que es una forma de comunicación silenciosa, ya que se puede interpretar como un reflejo de la identidad personal, el estado emocional y los valores que prioriza esta persona en su día a día.

Las personas que optan por esta forma de uñas suelen caracterizarse por ser tranquilas, sociales y prácticas, por lo que esta elección transmite eficiencia, funcionalidad y una leve inclinación hacia lo simple. En la misma línea, representa una preferencia por la estructura, la claridad y el enfoque en objetivos determinados, por lo que evita distraerse.

También suelen ser personas que analizan el panorama antes de actuar, a pesar de que las haga ver lentas o distantes, su estilo es estratégico y ejercen el liderazgo a través de la reflexión y el ejemplo. Por otro lado, las uñas cuadrada, específicamente si son anchas y planas, se pueden relacionar con un pensamiento crítico y un juicio sólido. Además, también puede revelar cierto gusto por actividades manuales y creativas. Por último, esta forma es la que proyecta más seriedad, seguridad y profesionalismo, por lo que es la más elegida en ámbitos laborales o formales en los que se busca transmitir este tipo de impresión.

