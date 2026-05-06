En qué mes nacen las personas más intensas en el amor, según la ciencia

Según distintas corrientes, la forma de amar, vincularnos o nuestra personalidad, podría estar relacionada al mes en el que nacimos.

Las personas que nacen en un mes en particular, sienten el amor de una forma más intensa.

El día en que nacemos siempre generó interés, hay muchas teorías, sobre todo cuando se habla de la personalidad y forma de vincularse . Para algunos, como los que creen en la astrología, el mes de nacimiento puede marcar diferencias tanto en el carácter, en las emociones y también en la manera de amar.

A su vez, la ciencia también empezó a estudiar si existen ciertos factores que sean reales y que puedan influir en esto. Aunque esto desde un enfoque distinto, algunas investigaciones sugieren que la época del año en la que una persona nace puede tener impacto en su temperamento.

Según el portal Horóscopo Negro, las personas nacidas en noviembre se destacan por tener una forma de amar especialmente intensa. No se trata de vínculos superficiales, sino de relaciones profundas y emocionalmente comprometidas.

El sitio web señala que quienes nacen en ese mes no se vinculan por costumbre o por inercia, sino cuando realmente sienten una conexión. Esa manera de amar es:

directa

profunda

con un fuerte nivel de compromiso

También se indica que estas personas no toleran las mentiras, ni los juegos o las ambigüedades. La confianza es un punto central en sus relaciones, y cuando aman, lo hacen con una entrega total. Por eso, esperan lo mismo de la otra persona.

Otro rasgo que se les atribuye es la intuición. Según el portal, tienen facilidad para detectar cuando algo no encaja, cuando alguien dice una cosa pero siente otra o cuando hay actitudes que generan dudas. Esa percepción influye en la forma en que construyen sus vínculos.

Por lo que estar en pareja con alguien nacido en noviembre, puede llegar a implicar un tipo de relación intensa y genuina. Son vínculos que, según esta mirada, dejan una marca porque van más allá de lo superficial, son reales.

Bebés recién nacidos Sleepy Kids

Qué dice nuestro mes de nacimiento, según la ciencia

Más allá de la astrología, la ciencia también analizó si la fecha de nacimiento puede influir en la personalidad. Un estudio realizado en 2014 por investigadores de Budapest examinó la relación que hay entre la estación del año en que una persona nace y su temperamento en la adultez.

La investigación fue liderada por la profesora Xenia Gonda y analizó a más de 400 personas. Según explicó, la estación en la que nacimos, puede influir en ciertos neurotransmisores, como la dopamina y la serotonina, y esos efectos pueden mantenerse con el paso del tiempo.

A partir de estos datos, los investigadores plantearon que la época del año en la que se nace puede aumentar o disminuir la probabilidad de desarrollar ciertos rasgos emocionales.

Entre los resultados, se observó que el tipo de personas que suelen tener un temperamento con cambios de ánimo frecuentes es más común en individuos nacidos en verano, sobre quienes nacieron en invierno.

También se detectó que quienes nacen en primavera o verano tienden a tener un perfil más positivo. En cambio, las personas nacidas en invierno muestran menor tendencia a la irritabilidad.

Por otro lado, quienes nacen en otoño presentan menor tendencia a estados de ánimo depresivos en comparación con los nacidos en invierno. Estos datos refuerzan la idea de que la estación del nacimiento puede estar asociada a ciertas características.

El profesor Eduard Vieta también respaldó estos resultados al señalar que las estaciones del año influyen en el estado de ánimo y en el comportamiento. Además, explicó que el momento del nacimiento puede tener relación con el desarrollo de algunas condiciones en el futuro.

En conjunto, estas investigaciones muestran que el temperamento se forma a partir de distintos factores, como lo biológico, lo genético y el entorno.