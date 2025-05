Qué significa no querer pasar tiempo con mis amigos, según la psicología

No siempre tiene que ser por enojo, ni desprecio, ni necesariamente en base a un problema. Es más, muchas veces, esto pasa por una necesidad emocional legítima de alejarnos del ruido social para reconectar con nosotros mismos. Sin embargo, como no se habla tanto de esto, suele venir acompañado de culpa o incomodidad.

amistad_103.webp Celebración de la amistad

¿Por qué no quiero pasar tiempo con mis amigos?

Desde la psicología, no querer pasar tiempo con los amigos no siempre es un signo de alerta. Puede ser una respuesta natural al estrés, al cansancio emocional o a una etapa de introspección. En muchos casos, la vida cotidiana exige tanto con el trabajo, estudio y las responsabilidades que simplemente no queda energía para sostener vínculos sociales. Es decir, no es que los amigos dejaron de importar, sino que uno mismo está tratando de encontrar algo de calma.