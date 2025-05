Esta es la canción de rock más alegre de todas, según la ciencia

La icónica canción "Eye of the Tiger" de Survivor trascendió su propósito original en la banda sonora de Rocky III. Compuesta por Frankie Sullivan y Jim Peterik, la pieza se convirtió en un símbolo de superación personal, con letras que reflejan el esfuerzo por vencer adversidades.

¿Qué hace que transmita alegría?

La investigación del neurocientífico Jacob Jolij identificó elementos clave que determinan la percepción de alegría en la música. Los temas más efectivos para generar emociones positivas presentan tempos acelerados (100-150 bpm), letras optimistas sobre amor o celebraciones, y composiciones en tonalidades mayores.

"Eye of the Tiger" de Survivor, con sus 109 bpm, encaja perfectamente en este perfil. Su combinación de ritmo, estructura y contenido lírico lo posiciona entre las canciones que más dopamina generan, junto a clásicos como "Don't Stop Me Now" de Queen y "Dancing Queen" de ABBA. Estos hallazgos explican científicamente el impacto emocional perdurable de ciertas composiciones musicales.