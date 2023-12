Salud mental y fin de año: los consejos de Harvard para que no baje nuestra autoestima

Los 5 tips para aumentar el autoestima, según Harvard

Sabiendo que el tema de la autoestima es complicado para muchas personas, varios expertos de la Universidad de Harvard compartieron algunos puntos sobre lo que se puede hacer para darle la vuelta a la situación. En el sitio de Harvard Health Publishing, hay artículos como Regain your Confidence y How to Build Confidence, donde se puede encontrar distintos consejos, y hay unos cuantos que son especialmente útiles y fáciles de aplicar.