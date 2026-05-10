La nueva tendencia en cocinas que pone al café como protagonista: cómo rediseñarla

Cada vez más hay más personas que incorporan espacios especiales para preparar café dentro de la cocina. Una tendencia que busca elevar la rutina mañanera.

El café dejó de ser solamente una bebida para convertirse en parte del diseño y de la identidad del hogar. En los últimos años, cada vez más personas comenzaron a reorganizar sus cocinas para incorporar un espacio que se exclusivamente para preparar y disfrutar de ese momento del día, una tendencia que busca elevar la rutina mañanera.

Esta tendencia tomó fuerza sobre todo en 2020 y hoy aparece tanto en grandes remodelaciones, como en cocinas pequeñas que quieren agregar algo funcional, pero con estilo. Más allá de lo decorativo, estos rincones intentan transformar un hábito cotidiano en una experiencia más cómoda , práctica y personal dentro de la casa.

Algunas personas eligen una esquina de la mesada, mientras otras incorporan muebles completos, estantes flotantes, iluminación especial y hasta electrodomésticos. El objetivo es crear un lugar funcional, pero también que sea visualmente atractivo.

Esta tendencia está directamente relacionada con un cambio en los hábitos de consumo. Con el aumento de precios en cafeterías y bebidas especiales, muchas personas empezaron a invertir en cafeteras, molinillos y accesorios para recrear la experiencia de un café en sus propias casas.

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Entre los elementos que más suelen aparecer en estas estaciones de café se encuentran:

cafeteras automáticas o espresso

estantes de madera

frascos de vidrio

tazas decorativas

bandejas organizadoras

molinillos de café

luces cálidas

libros o accesorios relacionados al café

Muchas veces, estos rincones también se convierten en espacios de encuentro dentro del hogar. No solo sirven para preparar café, sino para frenar unos minutos, relajarse o compartir un momento con otras personas. Incluso en departamentos pequeños, la tendencia comenzó a crecer gracias a diseños más compactos y prácticos que permiten aprovechar mejor cada rincón disponible.

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Cómo armar un rincón de café en tu cocina

No es necesario gastar mucho dinero o tener una cocina gigante para sumarse a esta tendencia. La realidad es que con solo reorganizar un espacio y elegir algunas cosas clave, se puede crear un rincón agradable, funcional y a gusto.

El primer paso es definir el lugar ideal. Lo más recomendable es buscar un lugar que esté cerca de enchufes y que tenga el espacio suficiente para poder apoyar la cafetera, las tazas y los accesorios. Algunas personas usan directamente una esquina libre de la mesada, mientras que otras prefieren sumar muebles, barras o estanterías flotantes.

El orden también es fundamental. Por eso, se recomienda mantener todo organizado y accesible para que el espacio sea práctico en el día a día, por eso los organizadores, frascos herméticos y bandejas son una gran opción.

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Otro aspecto importante es la iluminación. Muchas cocinas modernas incorporan luces cálidas o pequeñas lámparas para darle una sensación más acogedora y cálida al espacio. Esto ayuda a diferenciar el rincón de café del resto de la cocina y genera un ambiente más relajado. Otros detalles que se pueden sumar:

plantas pequeñas

cuadros decorativos

carteles con frases

tazas exhibidas

azulejos con textura

estantes abiertos

frascos etiquetados

bandejas de madera

Los especialistas aseguran que este tipo de rincones son esenciales ya que nos ayudan a disfrutar más de los pequeños momentos del día a día. Preparar café deja de ser únicamente una tarea rápida, que hacemos unos minutos antes de salir de casa, y pasa a convertirse en parte de una rutina más relajada y personalizada. Además, las estaciones de café permiten dividir mejor las funciones dentro de la cocina, sobre todo en las familias grandes.