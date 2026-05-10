La ciudad secreta de La Rioja que te hará sentir dentro de una película de ciencia ficción

Este rincón riojano es una de las grandes joyas de la provincia, que maravilla a sus visitantes por su entorno, además de su llamativo nombre.

La provincia presenta un destino único, que es una de las paradas obligatorias del suelo riojano.

La Rioja no suele ser la primera opción para el turismo a la hora de elegir destinos para conocer el norte argentino, pero no es porque no esté a la altura de sus destinos vecinos. La provincia tiene mucho para ofrecer, y con el correr de los años, quienes se aventuran a recorrerla terminan encandilados por la belleza natural que la rodea.

El Parque Nacional Talampaya resguarda un tesoro geológico conocido como la Ciudad Perdida . Se trata de una depresión natural de gran extensión donde la erosión del viento y el agua esculpieron formas caprichosas en la roca rojiza, simulando las ruinas de una civilización antigua. Su paisaje parece sacado de una película de ciencia ficción y termina por enamorar a quien lo visita.

Ciudad Perdida se ubica dentro del Parque Nacional Talampaya , en el oeste de la provincia de La Rioja . El sitio pertenece al departamento General Felipe Varela y aparece vinculado a Villa Unión dentro de la información turística oficial de la provincia.

El sector forma parte del área de Talampaya donde también se encuentra el Cañón Arco Iris. No es una localidad, no es un paraje habitado ni una zona urbana, sino un espacio natural del parque nacional identificado con ese nombre por sus formaciones geológicas.

Qué se puede hacer en Ciudad Perdida

En Ciudad Perdida, la actividad principal es caminar por un laberinto natural de pasadizos, paredes de arena y torres rojizas. El recorrido entra por corredores estrechos, abre paso a pequeños recintos formados por la erosión y permite ver de cerca las formas que dieron origen al nombre del lugar.

Otro punto del paseo es la gran depresión natural de unos tres kilómetros de diámetro. Desde los bordes se distingue la estructura general del terreno y, en el interior, aparecen cauces secos, cavidades y marcas dejadas por cursos temporarios de agua sobre la superficie arenosa.

Durante la caminata se llega a formaciones identificadas como Mogote Negro, El Anfiteatro y Los Lagartos. También aparecen paredones con tonos rojizos, rosados, verdosos y claros, además de relieves irregulares que cambian la perspectiva del paisaje a medida que avanza el trayecto.

La visita puede integrarse con el Cañón Arco Iris, ubicado en la misma zona de Talampaya. En ese tramo se recorre el lecho de un río y se ven paredones con franjas de distintos colores, una característica que diferencia a este cañón del resto de las formaciones del parque.

La gastronomía queda fuera del recorrido interno y se concentra en Villa Unión, Pagancillo y otros puntos cercanos usados como base para visitar Talampaya. Allí se pueden encontrar empanadas riojanas, cabrito, locro, humita, tamales, dulces regionales y vinos locales, con bodegas y restaurantes que completan la salida después de la excursión.

Embed - LA CIUDAD PERDIDA DE VINCHINA LA RIOJA

Cómo ir hasta Ciudad Perdida

Para ir hasta Ciudad Perdida desde la capital de La Rioja hay que salir por Ruta Nacional 38 hasta Patquía. Desde ese punto se toma la Ruta Nacional 150 hacia el oeste, que más adelante continúa como Ruta Nacional 76. Sobre ese camino se ingresa al Parque Nacional Talampaya y se sigue hasta el acceso de Cañón Arco Iris y Ciudad Perdida. Desde el inicio de la RN76 son 45 kilómetros hasta ese ingreso.

Una vez en ese sector del parque, el recorrido no sigue en auto particular por cuenta propia. La visita se realiza como excursión guiada, con salida desde el área correspondiente.