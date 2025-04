Se conocieron en el jardín, se separaron por años con una promesa y la terminaron cumpliendo: la historia de amor que se hizo viral y conmovió al mundo

Hoy, Matt y Laura son padres de dos hijas, y siguen demostrando que las historias de amor verdaderas no conocen de tiempo ni distancia. Basta una promesa, hecha con el corazón, para marcar un destino.

El amor verdadero no siempre necesita del presente para mantenerse vivo. Algunas historias resurgen con el tiempo, se reinventan y logran conmover por su autenticidad . Así lo demostró una historia viral que rompió con los límites del tiempo y la distancia, tocando el corazón de millones.

En un jardín de infantes de Phoenix , Arizona , Matt y Laura eran inseparables. Con apenas tres años, compartían juegos, recreos y hasta escenas de películas que veían juntos. Para Matt, no era solo una amistad: desde ese entonces, tenía claro que quería pasar su vida con ella. Lo proclamó frente a todos con una seguridad que descolocó incluso a la propia Laura.

Ese vínculo, alimentado por tardes en casa, dibujos compartidos y una imaginación desbordante, fue el origen de una historia que el tiempo no logró borrar. Incluso en eventos escolares, Matt buscaba sorprenderla. En una fiesta de preescolar por el Cinco de Mayo , rompió la piñata y, según sus propias palabras, "ganó puntos" con su amiga.

Pero como pasa tantas veces en la vida, sus caminos se bifurcaron al dejar el jardín. Se anotaron en escuelas distintas y durante años no supieron nada el uno del otro, salvo por las clásicas tarjetas de Navidad que sus familias intercambiaban. A pesar del silencio, algo quedó latiendo en ambos.

El reencuentro que lo cambió todo y la promesa cumplida

Fue en la secundaria cuando el destino volvió a intervenir. Laura vio el nombre de Matt en el celular de una amiga, y eso bastó para que decidiera contactarlo. Aunque tenía dudas, aceptó verlo. En solo dos semanas, ya estaban saliendo. Lo que había empezado como un juego infantil, se transformó en una relación real.

La universidad los separó físicamente otra vez: Matt estudió en Chicago y Laura en el norte de Arizona, a más de 2.500 kilómetros de distancia. A pesar de eso, mantuvieron viva la relación con gestos y detalles que fortalecieron el lazo. El compromiso de Matt, aquel que había declarado de niño, seguía intacto.

En 2015, a punto de terminar la universidad, Matt sintió que era hora de cumplir su palabra. Planeó todo para proponerle matrimonio en el jardín de infantes donde se conocieron. Laura no sabía nada. Durante el trayecto, él no podía dejar de revisar que el anillo siguiera en su bolsillo.

Al llegar, se arrodilló en el mismo salón donde había hecho su primera declaración. Su hermano capturó el momento con el celular. Laura, sorprendida y emocionada, dijo que sí. En diciembre de 2016, se casaron. La historia explotó en redes gracias a la cuenta de Instagram "The Way We Met", y en poco tiempo el mundo entero hablaba de ellos.