Los Bunnymen, con inéditos

La mejor banda de Liverpool después de los Beatles, los Bunnymen, tuvo y aún tiene sus idas y vueltas, tanto por sus peleas entre el cantante Ian McCulloch y el guitarrista Will Sergeant como por sus experimentos personales, que muchas veces funcionaban bien para sus fans más acérrimos pero no para el gran público. Justamente, en ese contexto de fines de los años ’90 en el que bandas británicas como Oasis y Blur dominaban el rock internacional, los Bunnymen lanzaron un disco pensado para ser masivo, y casi lo lograron, ya que el formidable “Evergreen” suele ser considerado el último gran trabajo de una de las bandas esenciales de la escena inglesa. Esta edición deluxe es un álbum doble con el disco original más algunos inéditos del lado B que suenan bien, como “Watchtower” y un segundo disco en vivo en la BBC en 1997 que nunca se había escuchado y es toda una sorpresa, ya que además de presentar temas de “Evergreen”, por ejemplo “Baseball Bill”, “Altamont” y “I’ll Fly Tonight” tocados para aquel nuevo trabajo, también incluye originales versiones con arreglos creativos de algunos de los hits de la banda, como “Rescue”, “Lips Like Sugar” y “The Killing Moon” , todos con un sonido de primer nivel.