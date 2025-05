Mauricio Macri viajó a Europa tras la derrota del PRO en las elecciones porteñas

En este escenario, la conmoción interna no se limita al PRO porteño. El resultado también se siente en la provincia de Buenos Aires, distrito donde el partido amarillo y el violeta trabajan para llegar a un acuerdo electoral para enfrentar a Axel Kicillof. Lo sucedido en la Ciudad puede traer repercusiones en las condiciones y el armado de la estrategia en territorio bonaerense.Esta avanzada de LLA representa un desafío abierto a la estrategia que viene planteando Mauricio Macri, quien impulsa un “acuerdo institucional”. Sin embargo, desde la Casa Rosada prefieren sumar figuras por la vía individual, sin conformar una coalición formal entre partidos.

Macri e Infantino FIFA 1200x675.jpg El expresidente aseguró que su viaje se debe a compromisos con la Fundación FIFA. FIFA

El propio presidente Milei se refirió sin filtros al ex mandatario: “Quizás deba entender que su momento pasó”, declaró en una entrevista con Antonio Laje.

En este escenario, el vínculo entre Macri y Milei atraviesa un prolongado deterioro. Las tensiones comenzaron el año pasado con diferencias públicas por el manejo de la Hidrovía y escalaron hasta las acusaciones del fundador del PRO contra Karina Milei y Santiago Caputo, los principales colaboradores del presidente.

Este conflicto sumó un nuevo capítulo en la previa electoral, cuando Macri denunció la circulación de videos con declaraciones falsas de él y Lospennato. La respuesta de Milei fue fulminante: “Está hecho un llorón. Se los ve muy de cristal”. La frase terminó tensionar luna relación en medio de un panorama electoral incierto.

Javier Milei: "Mauricio Macri debería entender que su momento ya pasó"

Por el lado de La Libertad Avanza, el presidente Milei no tardó en salir a capitalizar el producto de los comicios porteños. En una entrevista con A24, lo calificó como un "resultado inapelable" y adelantó que su espacio político se prepara para dar pelea en el mayor distrito electoral del país: "Vamos a dar otro batacazo en la provincia de Buenos Aires", afirmó con confianza.

El jefe de Estado también aprovechó la ocasión para lanzar nuevas críticas hacia el expresidente Mauricio Macri, con quien mantiene una relación cada vez más tirante. "Debería entender que su momento ya pasó", lanzó, en una frase que marcó el tono del resto de la entrevista.

En su análisis del panorama político, Milei volvió a posicionar a La Libertad Avanza como la única alternativa real frente al kirchnerismo y al PRO, a los que puso en la misma vereda. "El PRO y el kirchnerismo proponen lo mismo", sentenció.

El acuerdo en provincia, ¿sin Macri?

El Presidente dejó entrever que las negociaciones para un posible frente no peronista en la provincia de Buenos Aires avanzan, pero al margen de Macri. "En cuanto a la provincia de Buenos Aires, ese acuerdo está avanzando por fuera de Macri. ¿O acaso ignoran las fotos en las que aparecen mi hermana, Lule y otros actores clave como Santilli y Ritondo?", planteó, y volvió a repetir: "Tal vez Macri tenga que asumir que su momento político ya pasó".

Milei aseguró que su espacio está abierto a quienes se alineen con su ideario: "Los que quieran abrazar las ideas de la libertad, los vamos a recibir".

La polémica por el video fake

Consultado sobre la denuncia que hizo el exmandatario por un video generado con inteligencia artificial, Milei respondió con dureza. "Ratifico lo que dije antes: es un llorón y parece un chico de cristal. Para algunas cosas ya está grande y no las entiende", dijo. Luego intentó relativizar el episodio: "Fue simplemente una broma. Está claro que era humor de redes sociales. No entenderlo y responsabilizarme por eso es una muestra del bajo nivel con el que están operando desde el equipo de comunicación de Macri".

Milei elecciones porteñas (2).jpeg Milei celebró la victoria de su candidato y apuntó contra Mauricio Macri.

Además, Milei sumó otra crítica directa: "La peor campaña a Silvia Lospennato se la hizo el propio Mauricio Macri, delante de los periodistas. Y no olvidemos que ella fue una pésima candidata. Es absurdo responsabilizarme a mí de ese fracaso".

Antes de cerrar, el mandatario justificó su tono: "Las palabras graves las dijo él. Yo no ataqué de forma personal, pero si me golpean, me voy a defender. No voy a quedarme callado mientras me ensucian".