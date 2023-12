Módica reacción social y sindical al anuncio de Bullrich de impedir las protestas con cortes

Su colega de la CTA de los Trabajadores, Hugo Yasky, también objetó el anuncio: “el Gobierno habla de libertad pero la ministra amenaza con criminalizar la protesta social y prohibir el derecho a manifestarse. ¿VLLC (acrónimo de Viva la Libertad, Carajo, el slogan de campaña de Javier Milei)? No. ¡Viva la libertad de prohibir, carajo!”.

El secretario general de la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE), Rodolfo Aguiar, avisó por redes sociales que el gremio no aceptará “ningún condicionamiento al ejercicio constitucional de movilización y protesta” y añadió que “los conflictos sindicales y sociales no los tiene que resolver ni la Policía ni la Justicia” sino “quienes gobiernan, ya que para eso son elegidos”. “Este protocolo antiexpresión anunciado por el Ministerio de Seguridad está orientado a atacar las consecuencias y no las causas de las protestas. Si no quieren conflictos, que paren con el ajuste y aumenten los sueldos”, completó.