Balotaje en Brasil: una nueva encuesta asegura que Flávio Bolsonaro supera a Lula da Silva por un estrecho margen + Agregar ámbito en









Se trata de un primer relevamiento de la consultora Queest de cara al balotaje del 25 de octubre. También registró que un 9% de los electores votarían en blanco o nulo, mientras solo el 1% permanece indeciso.

En la primera vuelta celebrada el 4 de octubre, Bolsonaro obtuvo el 47,03% contra el 45,16% de Lula.

Un último sondeo, previo a la segunda vuelta de las elecciones presidenciales en Brasil, aseguró que el candidato Flávio Bolsonaro super a Luiz Inácio Lula da Silva por un estrecho margen, luego de analizar las intenciones de voto en cada uno. Así, mientras el senador juntaría cerca del 46%, el actual mandatario acumularía un 44%.

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Se trata del primer relevamiento de la consultora Queest de cara al balotaje del 25 de octubre. En la primera vuelta celebrada el 4 de octubre, Bolsonaro obtuvo el 47,03% contra el 45,16% de Lula.

Aseguraron que Flávio Bolsonaro y Lula da Silva 46% contra 44% de Lula con vistas al balotaje, sondeo También registró que un 9% de los electores votarían en blanco o nulo, mientras el 1% permanece indeciso. Entretanto, el 48% aseguró desaprobar la gestión de Lula, del Partido de los Trabajadores, mientras un 45% expresó su aprobación.

Por otra parte, Bolsonaro, del Partido Liberal, tiene el 54% de rechazo de los entrevistados, mientras Lula suma el 53%. La encuesta presencial, realizada entre el 10 y el 13 de octubre, tiene un margen de error de 2 puntos y fue contratada por la TV y el Diario O Globo.

También registró que un 9% de los electores votarían en blanco o nulo, mientras el 1% permanece indeciso. A días del balotaje en Brasil, Lula da Silva promete condonar deudas a 3,6 millones de microempresas En la recta final de cara al balotaje que tendrá lugar en Brasil, Lula da Silva propuso condonar deudas de microempresas. La iniciativa consiste en la cancelación total, a partir de 2027, de las deudas contraídas con el Estado por 3,6 millones de microemprendedores individuales (MEI).

El costo fiscal total de esta iniciativa se estima en aproximadamente 1.900 millones de euros. Asimismo, la iniciativa incorpora un esquema de renegociación de deudas bancarias para microempresarios, el cual contempla quitas mínimas del 90% en las subastas destinadas a la adquisición de carteras crediticias. El actual Gobierno propone además elevar progresivamente el límite de facturación anual para las microempresas, aumentándolo desde los actuales 14.500 euros hasta los 19.500 euros en 2027 y alcanzando los 25.000 euros en 2028.