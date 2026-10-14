Lula da Silva ordenó denunciar a Meta ante la OEA por presunta "interferencia" en las elecciones

El PT acusa a la empresa de restringir contenidos del presidente en Instagram y WhatsApp antes del balotaje contra Flávio Bolsonaro. La compañía negó cualquier trato selectivo.

El Partido de los Trabajadores (PT) de Brasil presentará una queja ante la OEA contra Meta por presunta interferencia electoral.

El presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva , ordenó al Partido de los Trabajadores (PT) denunciar a Meta ante la Organización de Estados Americanos (OEA) por una presunta "interferencia" en la campaña electoral, a menos de dos semanas del balotaje del 25 de octubre frente a Flávio Bolsonaro .

La fuerza oficialista sostiene que la compañía tecnológica perjudicó la difusión de contenidos vinculados con Lula en Instagram y WhatsApp , mientras que Meta rechazó las acusaciones y aseguró que los inconvenientes detectados respondieron a "problemas técnicos" que no afectaron exclusivamente a Brasil ni a cuentas determinadas.

"Llegó la hora de denunciar a Meta ante la comunidad internacional, empezando por la OEA", afirmó el secretario de Comunicación del PT, Éden Valadares , quien explicó que la presentación responde a una "orientación" directa del mandatario. Según señaló, la empresa no logró demostrar que las restricciones denunciadas fueran producto de la casualidad.

La campaña de Lula ya había presentado después de la primera vuelta una serie de denuncias ante la Justicia Electoral brasileña por supuestos "indicios de interferencia". A partir de esos planteos, las autoridades solicitaron explicaciones a la compañía estadounidense.

Entre los cuestionamientos más recientes, el PT denunció una presunta "selectividad algorítmica" en la herramienta de inteligencia artificial integrada a WhatsApp. Según el partido, el sistema se habría negado a generar contenido electoral relacionado con Lula, mientras que sí habría respondido ante pedidos similares sobre Bolsonaro.

Lula Da Silva y Flávio Bolsonaro se disputarán la presidencia de Brasil el próximo 25 de octubre. Redes sociales

El oficialismo también afirmó que Instagram impidió temporalmente que la cuenta de Lula promocionara publicaciones en su feed y que uno de sus posteos sufrió una interrupción en el registro de visualizaciones. Además, sostuvo que antes de la primera vuelta el perfil del Presidente habría desaparecido durante un período del buscador de la plataforma.

Meta rechazó que existiera una acción dirigida contra la campaña de Lula. La empresa señaló que "muchos de los problemas técnicos mencionados no afectaron exclusivamente a Brasil ni a cuentas específicas" y negó haber aplicado restricciones de manera selectiva.

En paralelo con la presentación ante la OEA, la campaña de Lula convocó para este jueves a una reunión con observadores internacionales de las elecciones para exponer las denuncias sobre la actuación de Meta y analizar la presunta interferencia en el proceso electoral.

La disputa se produce en plena campaña para el balotaje del 25 de octubre, al que Flávio Bolsonaro llega después de imponerse por un margen estrecho sobre Lula en la primera vuelta.

El mandatario brasileño también viene denunciando una supuesta injerencia del Gobierno de Estados Unidos en favor de su rival. Lula vinculó esas acusaciones con la relación entre el expresidente Jair Bolsonaro, padre del actual candidato, y Donald Trump, aunque Washington no fue mencionado como parte de la denuncia específica contra Meta.