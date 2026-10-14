Flavio Bolsonaro anuncia que participará en un duelo televisivo con Lula da Silva + Agregar ámbito en









El candidato del Partido Liberal lanzó un desafío al mandatario brasileño en redes sociales y revirtió su decisión de no asistir al encuentro, considerado clave por analistas de cara al balotaje del 25 de octubre.

Flavio Bolsonaro confirma el esperado enfrentamiento televisivo con Lula da Silva. Fulho

Flávio Bolsonaro confirmó que participará este domingo en un debate televisivo con Luiz Inácio Lula da Silva, luego de haber anunciado un día antes que no asistiría. El encuentro, organizado por la cadena Bandeirantes, se realizará a una semana del balotaje previsto para el 25 de octubre y será la primera oportunidad de esta campaña en la que ambos expondrán sus posiciones cara a cara.

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El senador del Partido Liberal (PL) comunicó su decisión a través de un video que subió a su cuenta de Instagram, en el que cuestionó al mandatario por haber evitado los debates antes de la primera vuelta electoral, celebrada el 4 de octubre: “Lula, voy a estar allí para restregarte la verdad en la cara, algo que ya quería hacer desde la primera vuelta y tú huiste”.

El cambio de postura se produjo después de que Lula confirmara que asistiría al programa. Bolsonaro explicó que su anuncio inicial de ausencia buscaba que el presidente también se comprometiera públicamente a participar. “Lula, qué previsible eres. Bastó con que yo dijera (martes 13) que no iría al debate de la Band para que, al minuto siguiente, tú dijeras que ibas a la TV. Claro que voy al debate, solo quería que lo confirmaras”, sostuvo.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Flavio Bolsonaro (@flaviobolsonaro) @flaviobolsonaro Por su parte, el jefe de Estado señaló que el encuentro permitirá que la ciudadanía conozca las diferencias entre las propuestas y los programas de gobierno de ambos espacios políticos. La cadena Bandeirantes confirmó que la transmisión se realizará incluso si alguno de los postulantes finalmente no se presenta, en ese caso, el atril del ausente permanecerá vacío.

La discusión televisiva tendrá lugar en el tramo final de una campaña marcada por la competencia entre ambos dirigentes. En la primera vuelta, Flávio Bolsonaro obtuvo el 47,03% de los votos válidos, mientras que Lula alcanzó el 45,16%. El resultado dejó la definición presidencial para la segunda ronda, en la que los brasileños elegirán a su próximo mandatario.

Elecciones Brasil: encuesta muestra una diferencia ajustada rumbo al balotaje En este marco electoral, un nuevo sondeo de BTG Pactual/Nexus, difundido el pasado martes, ubicó a Flávio Bolsonaro con el 48% de la intención de voto y a Lula da Silva con el 45% en un escenario de segunda vuelta. La medición reflejó una ventaja de tres puntos para el senador opositor, a menos de dos semanas de la votación. El relevamiento se realizó entre el 10 y el 12 de octubre sobre una muestra de 2.002 personas y tiene un margen de error de dos puntos porcentuales. Por esa razón, la diferencia registrada no permite establecer una ventaja estadísticamente concluyente entre ambos postulantes. Con el balotaje fijado para el 25 de octubre, los resultados muestran una disputa competitiva después de una primera vuelta en la que la diferencia también fue estrecha. En este escenario, el debate televisivo previsto para el domingo representa una nueva instancia para que los dos aspirantes expongan sus posiciones ante el electorado.