SUMATE A LA COMUNIDAD DE ÁMBITO

Si tenés dudas comunicate

con nosotros a

[email protected]

Llamanos al (54) 11 4556-9147/48 o

al (54) 11 4449-3256 de lunes a

viernes de 10 a 18

Hola, !
  • Mi Cuenta
  • Salir
21 de agosto 2025 - 13:02

Brasil: construyeron una casa de siete habitaciones con 8.000 botellas de vidrio

La vivienda es un símbolo de resistencia frente a la contaminación. Fue levantada por Edna y Maria Gabrielly Dantas, madre e hija, y se ubica dentro de un Área de Protección Ambiental.

La madre e hija que construyeron la casa hecha con 8.000 botellas de vidrio.

La madre e hija que construyeron la casa hecha con 8.000 botellas de vidrio.

Diario As

Itamaracá es una isla del estado de Pernambuco, en el norte de Brasil, que es conocida por sus playas, su biodiversidad y por el reciente crecimiento urbanístico. El turismo masivo provocó, en los últimos años, la aparición de toneladas de residuos, sobre todo botellas de vidrio.

En este contexto, una casa fue construida con más de 8.000 botellas de vidrio recicladas como símbolo de resistencia frente a esta situación. La vivienda, fue levantada por Edna y Maria Gabrielly Dantas, madre e hija, y se ubica dentro de un Área de Protección Ambiental.

Informate más
Embed - Casa de Sal - Casa de Garrafa de Vidro on Instagram: "Skin 2025 atualizada com sucesso: A CASA DE SAL ESTÁ NO AIRBNB Com muita felicidade compartilhamos que a 1ª Casa de garrafas de vidro de Pernambuco está pronta para receber pessoas que estejam procurando relaxar e vivenciar a Ilha de Itamaracá de maneira ecológica e comunitária. Estamos a 100 metros da praia, no Pontal da Ilha de Itamaracá, acesso pela Praia do Sossego Próxima a praias privativas, mangues, lagoas e boca de rio. Incentivaremos você se conectar com a natureza de forma confortável e responsável! Aqui você terá um amanhecer único através do brilho das 8 mil garrafas que iluminam e protagonizam nosso lar Tenho certeza que essa notícia era super aguardada Então manda para aquela pessoa especial também ficar sabendo desse bafoooo! Link do Airbnb na Bio da @casadesal.eco! Fale com a gente para saber melhor sobre as eco-vivências e formatos de hospedagem "

La vivienda que es un símbolo de resistencia

Durante la pandemia, al ver la cantidad de residuos almacenados en las playas, a Edna se le ocurrió construir un hogar. De esta manera, nació Casa de Sal, una estructura que fue levantada en dos años y que está compuesta por 8.000 botellas de vidrio.

La vivienda tiene siete habitaciones, muros de vidrio ensamblados con precisión, tabiques hechos con palets reciclados y hasta tejas fabricadas con tubos de pasta de dientes. El primer cuarto, de apenas 20 metros cuadrados, funcionaba como taller de costura mientras la obra tomaba forma. “El primer año y medio fue puro ingenio: sin baño convencional, lavando platos en una palangana. Pero nunca perdimos de vista nuestra visión”, recordó Gabrielly, diseñadora de moda sostenible.

Por su parte, su madre, Edna, de 55 años, es educadora socioambiental y es proveniente del empobrecido Agreste brasileño, una región semiárida donde reutilizar era una necesidad: Mi infancia estuvo marcada por la creatividad. Fabricaba mis propios juguetes de bambú, reciclaba lo que podía. No sabíamos que era activismo ambiental, era simplemente cómo sobrevivíamos”, contó.

Embed - Casa de Sal - Casa de Garrafa de Vidro on Instagram: "Na última semana eu e minha filha demos de frente com um dado muito alarmante da ONG Habitat, que diz que as mulheres negras no Brasil, podem demorar até 7 gerações, 184 anos, para comprar uma casa própria de mais ou menos 70 mil reais. O racismo e seu recorte ambiental e ecológico, só é o monstro desumano que é, porque até hoje não houve um projeto de reparação histórica. Por isso, seguimos reivindicando moradia, ecologia popular e comprometidas em ser parte das ações práticas dentro de uma temporalidade que nos exige mais consciência, responsabilidade, harmonia e ré-conexão com a natureza. Quem puder contribuir com nosso projeto é só compartilhar e curtir! #compartilhamento #sustentabilidade #reciclagem #artesanato #casa #decoração"

De todas maneras, la mujer denunció: "Estas botellas no van a desaparecer. Si no hay políticas para regular su producción o castigar su abandono, lo mínimo es pensar en formas de reutilizarlas. Si se tira una botella y no se rompe, ahí seguirá dentro de un año”.

Dejá tu comentario

Te puede interesar

Otras noticias