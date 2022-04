Récord en Brasil: un hombre de 100 años trabaja hace 84 en la misma empresa

brasil 2.jpg Walter Orthmann. Hiper FM

"Te tiene que gustar trabajar. Yo empecé a trabajar con esa voluntad y espíritu de lucha", dijo en una entrevista y agregó: "No podes hacer cualquier trabajo para decir que estás trabajando. Eso no funciona. No vas a poder aguantar".

Según los medios de comunicación locales, Orthmann empezó en la planta de una empresa que produce tejidos. Actualmente es conocida como RenauxView. Poco después, pasó a la administración y acabó convirtiéndose en director de ventas.

brasil 4.jpg Associação Brasileira da Indústria Têxtil e de Confecção

Para mantenerse en forma, elonga a diario y vigila su dieta: "Evito la sal y el azúcar". Y añadió: "Evito las cosas que dañan los intestinos. Evito los refrescos. Sólo consumo cosas que son buenas para mi. Eso realmente ayuda al cuerpo a ser fuerte para siempre".