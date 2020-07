El gobierno de Netanyahu denuncia como "ataque terrorista sanitario" una protesta contra su gestión al Covid-19

Kisch criticó duramente la protesta en la que una multitud abarrotó la icónica plaza Rabin, en muchos casos sin respetar la distancia social de dos metros, cuando Israel sufre una segunda ola de contagios de coronavirus que duplicó la cifra de casos desde el inicio de la enfermedad en el país, en marzo pasado, informó la agencia de noticias EFE.

Embed

El descontento de la población con lo que consideran medidas económicas de apoyo insuficientes dadas por el gobierno, especialmente en el caso de trabajadores autónomos y sectores como el turismo y el entretenimiento, hizo que el número de asistentes multiplicara por más de cinco el límite de las 1.800 personas autorizadas por la policía, una cifra calculada según los requerimientos de la distancia social reglamentaria.

La cifra de desempleo en Israel, que en febrero estaba en el 4%, superó esta semana el 20%, una expansión que afecta a unas 850.000 personas, y se teme que este número pueda aumentar si no se reduce la curva de contagios de coronavirus que actualmente sube con unos 1.000 casos diarios.

Por su parte, el ministro de Finanzas, Israel Katz, aseguró este domingo en la radio del Ejército que el gobierno prepara un plan económico anunciado el jueves pasado por el primer ministro, Benjamín Netanyahu.

Sin embargo, los manifestantes se pronunciaron en contra de este nuevo plan que, entre otras cosas, extiende los beneficios especiales de desempleo hasta junio del 2021 y prevé aportes a pequeños y medianos negocios, y reclamaron al Gobierno más ayudas económicas y un plan para trabajadores autónomos, los independientes y asalariados, que se vieron gravemente afectados por la crisis del coronavirus.

Katz advirtió que "cualquiera que use la violencia no conseguirá sus objetivos" y agregó que "hasta que no se encuentre una vacuna", la incertidumbre económica se extenderá y "habrá sectores que se verán perjudicados y se cerrarán y reabrirán"

Actualmente, Israel atraviesa una segunda ola de casos de coronavirus, luego de que Netanyahu implementara en mayo un proceso de desconfinamiento que, si bien disminuyó la cifra de desempleo, también aceleró un nuevo repunte de contagios.

Este segundo brote llevó al primer ministro, Benjamín Netanyahu, a reconocer que la desescalada se hizo demasiado rápido, por lo que se dio marcha atrás con algunas medidas de relajamiento y se volvieron a cerrar bares, gimnasios, piletas de natación o salas de eventos, además del cierre de los barrios más afectados en varias ciudades del país.

Israel registra este domingo 38.213 contagios y 358 muertes a causa del coronavirus.

En las últimas 24 horas sumó cuatro muertes y el total de fallecidos se elevó a 358, mientras subió también la cifra de hospitalizados en estado grave a 141, 48 de ellos conectados a respiradores.