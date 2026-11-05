Crisis financiera en Paraguay: el exCEO de Ueno Bank fue enviado a la cárcel junto a sus principales exdirectivos + Agregar ámbito en









La orden la dio un juez especializado en delitos económicos. La medida se suma a la inestabilidad política del país, en medio de la renuncia del presidente Santiago Peña.

Vázquez cumplirá encierro junto con sus exdirectivos en el mismo centro penitenciario. Captura

En medio de la crisis financiera en Paraguay, desatada con la intervención de Ueno Bank, un juez envió al exCEO de la entidad Miguel Vázquez a la cárcel. El dictamen alcanzó también a sus exdirectivos, en medio de la inestabilidad política en el país vecino por la renuncia del presidente Santiago Peña.

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Se trata de una orden del juez penal de Garantías Especializado en Delitos Económicos, Rodrigo Estigarribia. Vázquez cumplirá la medida en el Centro Nacional de Prevenidos (ex-Tacumbú), procesado por varios hechos punibles contra el patrimonio de la ciudadanía paraguaya e instituciones públicas y privadas.

Crisis financiera en Paraguay: detuvieron al exCEO de Ueno Bank y a sus principales exdirectivos Los demás exdirectivos alcanzados por la orden de Estigarribia son: Juan Manuel Gustale (presidente); Julio Daniel Rey Fernández (exvicepresidente 2°); Alejandro Gómez Abente (director titular), quienes irán al mismo centro que Vázquez según el medio ABC PY.

Vázquez irá al Centro Nacional de Prevenidos, procesado por varios hechos punibles contra el patrimonio de la ciudadanía. @Noeliagonzapy Por su parte, los imputados Diego Fernando Duarte Schussmuller (director titular) y Miguel Ángel Almada Frutos (síndico titular), irán a la Penitenciaría “Padre Juan de la Vega” de Emboscada.

En cuanto a las procesadas Diana Leticia Mongelós González y Mariana Isabel Torres Rubiani -directora y exdirectora titulares, respectivamente- ambas cumplirán arresto domiciliario con la aplicación de la tobillera electrónica.





La orden de encierro sobre los exdirectivos de la entidad bancaria se dio en medio de un panorama de inestabilidad, mientras el presidente del país Santiago Peña presentó su renuncia al cargo como consecuencia de la crisis financiera desatada por la intervención y el cierre de Ueno Bank. El mandatario tomó la decisión este jueves, en medio de las negociaciones del Congreso para llevar adelante el juicio político y luego de perder el respaldo del Partido Colorado, la fuerza oficialista que hasta ahora sostenía su gestión y cuyo principal referente, el expresidente Horacio Cartes, anunció que acompañaría el pedido de destitución en su contra. El mandatario tomó la decisión este jueves, en medio de las negociaciones del Congreso para llevar adelante el juicio político. @SantiPenap Cómo fue el estallido de Ueno Bank que detonó la renuncia del presidente La falla de cobertura comenzó formalmente el 29 de octubre de 2026, momento en que la entidad notificó al Banco Central del Paraguay (BCP) la imposibilidad de restituir cerca de u$s70 millones correspondientes a su encaje legal. La noticia tuvo un inmediato temblor en los mercados durante la última semana, manifestado en una suba del riesgo país de Paraguay y en una severa depreciación del guaraní. La medida oficial provocó un efecto inmediato en el sistema bancario. Frente a la repentina intervención de la entidad, los mercados y el ecosistema financiero paraguayo respondieron con una mezcla de alerta institucional y de un marcado nerviosismo en las firmas corporativas. En paralelo, la banca privada puso en marcha un firme intento de blindaje para evitar un contagio sistémico y mitigar el impacto sobre la liquidez del mercado.

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