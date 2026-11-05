Crisis financiera y política en Paraguay: cómo fue el estallido de Ueno Bank que detonó la renuncia del presidente

El descalce de u$s70 millones en encajes y la sospecha por créditos vinculados a sus accionistas provocaron el cierre definitivo de la entidad. El sismo derivó en la dimisión de Santiago Peña acorralado por el juicio político, y puso en riesgo u$s355 millones de los fondos previsionales.

El sistema financiero regional sumó una nueva señal de alerta tras el estallido de la crisis en Ueno Bank. La falla de cobertura comenzó formalmente el 29 de octubre de 2026, momento en que la entidad notificó al Banco Central del Paraguay (BCP) la imposibilidad de restituir cerca de u$s70 millones correspondientes a su encaje legal. La noticia tuvo un inmediato temblor en los mercados durante la última semana, manifestado en una suba del riesgo país de Paraguay y en una severa depreciación del guaraní.

La medida oficial provocó un efecto inmediato en el sistema bancario. Frente a la repentina intervención de la entidad, los mercados y el ecosistema financiero paraguayo respondieron con una mezcla de alerta institucional y de un marcado nerviosismo en las firmas corporativas. En paralelo, la banca privada puso en marcha un firme intento de blindaje para evitar un contagio sistémico y mitigar el impacto sobre la liquidez del mercado.

Sin embargo, en las seis ruedas financieras que siguieron, el riesgo país de Paraguay se disparó 19 unidades, desde los 119 puntos a 138 puntos básicos, un 16%. Cabe precisar que el riesgo país es un indicador de JP Morgan, que mide el diferencial de las tasas de retorno de los bonos del Tesoro de EEUU con emisiones soberanas emergentes.

En el plano de la renta fija internacional, el rendimiento del bono soberano de Paraguay a diez años —con vencimiento en febrero de 2033— opera actualmente en torno al 6,04% anual.

El impacto financiero también se observó en una fuerte depreciación de la moneda local. El tipo de cambio saltó de cotizar 5.661 guaraníes por dólar el 28 de octubre a 6.160 guaraníes una semana después, lo que representa una suba cambiaria del 8,8%.

El detalle político del impacto

La crisis financiera escaló rápidamente al plano político desatando un profundo coletazo institucional. La primera víctima fue el titular del Banco Central del Paraguay (BCP), Carlos Carvallo, quien debió renunciar presionado por su pasado como directivo del banco intervenido.

Al mismo tiempo, el conflicto salpicó lo más alto del gobierno paraguayo: acorralado por el avance del juicio político impulsado en el Congreso debido a su participación accionaria en el holding propietario del banco hasta antes de asumir la presidencia, el presidente Santiago Peña presentó su renuncia al cargo.

Por su parte, la calle en Paraguay está en un momento de ebullición: los mercados minoristas enfrentan tensión con protestas de ahorristas en Asunción, mientras el BCP (con conducción interina) intenta calmar los ánimos prometiendo los primeros desembolsos de devolución de depósitos de hasta 75 salarios mínimos bajo la ley de garantías vigente.

Rhys Hicks, analista de Global Data, con sede en Londres, indicó que “el colapso repentino de Ueno Bank, el mayor banco digital de Paraguay, ha suscitado interrogantes sobre la gobernanza de los bancos digitales de rápido crecimiento en los mercados emergentes. Casi tres millones de clientes se han encontrado sin acceso a sus cuentas. La magnitud de esta interrupción subraya que los bancos digitales están adquiriendo una importancia sistémica mucho antes de que se implemente una gobernanza adecuada”.

Las fallas y la preocupación

"El fallo es particularmente significativo, ya que las causas aparentes parecen tener muy poco que ver con la tecnología en sí. Los investigadores están analizando préstamos por valor de u$s146 millones vinculados al grupo controlador del banco. Esto parece ser un fallo de gobernanza derivado de una plataforma digital más reciente. La banca digital reduce drásticamente los costos de captación de nuevos clientes y acorta el tiempo de registro, lo que permite a las entidades financieras acumular depósitos mucho más rápido de lo que sus controles de riesgo y su base de capital pueden madurar", agregó Hicks.

Desde Global Data remarcaron el riesgo sistémico que representa el peso relativo de la firma en la economía paraguaya. Al concentrar las operaciones diarias y los ahorros de 6 de cada 10 adultos, la caída del banco golpea de lleno la línea de flotación de la confianza en el sistema. Asimismo, el informe técnico pone la lupa sobre el impacto fiscal: con u$s355 millones de las cajas de jubilaciones estatales depositados en la institución, el descalce privado compromete de forma directa los recursos del sector público.

El mercado financiero asimiló con profunda preocupación el volumen de recursos públicos atrapados en la entidad. Ueno Bank administraba entre u$s800 y u$s850 millones en fondos estatales, con un peso destacado de aproximadamente 355 millones de dólares pertenecientes al Instituto de Previsión Social (IPS). Esta magnitud obligó al Congreso a sesionar de urgencia para aprobar leyes que agilicen el uso del Fondo de Garantía de Depósitos y blindar los ahorros de las cajas jubilatorias.

Con el objetivo de neutralizar cualquier atisbo de pánico sistémico, la Asociación de Bancos del Paraguay (Asoban) desplegó una rápida estrategia comunicacional. A través de sus portavoces, la cámara empresaria salió a ratificar la "solidez y liquidez" de la plaza local, instalando el mensaje de que lo ocurrido responde a un "caso particular y aislado" originado en malas prácticas internas y en la excesiva concentración de créditos en firmas vinculadas al grupo controlador, los Vázquez, descartando de plano un efecto dominó en el resto de las entidades.

La crisis también paralizó el frente bursátil. El BCP decretó la resolución y el cierre definitivo de Ueno Bank debido a una insalvable falla en sus niveles de solvencia patrimonial, lo que llevó a la Bolsa de Valores de Asunción a suspender de inmediato la negociación de sus bonos, colocados hoy en terreno de default.