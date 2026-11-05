El dólar salta 10% en Paraguay y el riesgo país se eleva 16% tras la renuncia de su presidente + Agregar ámbito en









La crisis que desató Ueno Bank, que dejó desde este martes a casi 3 millones de ahorristas sin acceso a sus fondos, y que generó la renuncia de su primer madatario ya tuvo su eco en la cotización del guaraní y en la medición del J.P Morgan.

Se deprecia el guaraní en medio de la crisis económica y política en Paraguay.

El presidente de Paraguay, Santiago Peña presentó su renuncia al cargo, como consecuencia de la crisis financiera desatada por la intervención y el cierre de Ueno Bank. En ese contexto, la divisa estadounidense registró una fuerte apreciación de cerca del 10% en solo cuatro días, y se disparó el riesgo país.

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En medio de una creciente incertidumbre generada en torno al caso Ueno Bank, la divisa estadounidense viene repuntando fuertemente frente al guaraní, alcanzando este jueves 6.500 guaraní al contado, mientras que en el cambio interbancario la cotización también superaba los 6.100. El riesgo país, en tanto, subió 19 unidades, desde los 119 puntos a 138 puntos básicos, un 16%.

Por otra parte, en lo que se refiere al mercado bursátil, frente a la insuficiencia de solvencia del banco, la Bolsa de Valores de Asunción resolvió suspender todas las operaciones con sus títulos de deuda, los cuales cayeron en estado de default. Mientras tanto, la Unión Industrial Paraguaya (UIP) advertía sobre la semiparalización en las cadenas de pagos comerciales.

Moody’s advierte riesgos para el sistema financiero tras caso Ueno Lo que sucedió estos últimos días fue que el Banco Central de Paraguay dispuso el procedimiento de resolución de la entidad tras constatar que su índice de solvencia se derrumbó al 5,56% (muy por debajo del mínimo regulatorio del 12%). Esto se agravó por la imposibilidad de reponer un encaje legal de 70 millones de dólares y ajustes contables obligatorios superiores a los 1,6 billones de guaraníes.

Las auditorías revelaron graves deficiencias en el análisis de riesgos y préstamos otorgados irregularmente a empresas vinculadas a los accionistas del banco. La Justicia ordenó la detención de ocho directivos. La medida congeló los fondos de casi 3 millones de usuarios. El colapso comprometió miles de millones de guaraníes de organismos del Estado, destacándose unos 380 millones de dólares del Instituto de Previsión Social (IPS) que afectaban las pensiones de unos 32.000 jubilados.

En un informe publicado por Moody’s se advirtió sobre los riesgos para los depositantes, la competencia bancaria y el marco regulatorio. Para estos expertos lo sucedido también podría modificar las condiciones de financiamiento del sector. Para la calificadora, la dimensión de Ueno convierte este proceso en una prueba para las autoridades y para los mecanismos institucionales previstos ante una crisis bancaria.

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