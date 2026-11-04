Caso Ueno Bank: presentaron un pedido de juicio político contra Santiago Peña y Pedro Alliana

La iniciativa reunió 35 firmas en Diputados. Sus impulsores solicitaron una sesión extraordinaria para este jueves, que todavía no fue confirmada.

Santiago Peña enfrenta un pedido de juicio político por la crisis de Ueno Bank, presentado con 35 firmas en Diputados.

Diputados de Paraguay presentaron formalmente este miércoles pedidos de juicio político contra el presidente Santiago Peña y el vicepresidente Pedro Alliana , en medio de la crisis por la intervención de Ueno Bank . La iniciativa cuenta con 35 firmas y sus impulsores solicitaron una sesión extraordinaria para este jueves 5 de noviembre.

La presentación fue anunciada por los legisladores Rocío Vallejo, Raúl Benítez y Johanna Ortega . El respaldo reúne a representantes del Partido Liberal Radical Auténtico (PLRA), otras fuerzas opositoras y la disidencia del Partido Colorado.

Los promotores pidieron que la Cámara de Diputados se reúna a las 10 del jueves para debatir primero la acusación contra Peña. Luego buscarán una segunda sesión extraordinaria para tratar el pedido contra Alliana. La convocatoria aún no estaba confirmada al momento de la presentación.

Las acusaciones atribuyen a Peña y Alliana presuntas responsabilidades políticas por la crisis de Ueno Bank , con cuestionamientos al direccionamiento de recursos públicos hacia la entidad y a las tareas de control del sistema financiero.

Los legisladores también plantean posibles conflictos de intereses por los vínculos previos del mandatario con el grupo empresarial propietario del banco. Esos señalamientos forman parte de los fundamentos de los pedidos y deberán ser debatidos por el Congreso.

La presentación formal marca un avance respecto de los anuncios que la oposición había realizado tras conocerse la intervención. Sin embargo, el ingreso de los documentos no implica que la Cámara haya aprobado la acusación ni que el juicio político ya esté en marcha ante el Senado.

Los impulsores solicitaron tratar primero la acusación contra Peña y luego el pedido contra el vicepresidente Pedro Alliana. Dardo Ramírez/Última Hora

Santiago Peña pidió serenidad y anunció cambios en el Banco Central

En paralelo, Peña difundió un mensaje en el que pidió tranquilidad a los ahorristas y anunció medidas para afrontar la crisis. “Entiendo la incertidumbre de una situación como ésta y sé que detrás de cada ahorro está el esfuerzo de miles de paraguayos”, sostuvo.

El Presidente informó que envió el pedido de acuerdo constitucional para designar a Raúl Vera Bogado como nuevo titular del Banco Central del Paraguay, junto con Pedro Acosta y Edsel González como directores.

También anunció que impulsa una ley para devolver los depósitos y que, según las estimaciones del Ejecutivo, permitirá cubrir al 98% de los clientes de Ueno Bank. Los pagos, adelantó, comenzarían esta misma semana.

Frente a los reclamos de juicio político, Peña pidió a los actores políticos que antepongan el interés de los afectados a sus intereses particulares. Además, llamó a mantener la serenidad “para poder enfrentar esta situación de la mejor manera”.

Cómo comenzó la crisis de Ueno Bank

El Banco Central del Paraguay inició el procedimiento de resolución de Ueno Bank mediante una decisión adoptada el 2 de noviembre y comunicada al día siguiente, después de detectar un deterioro en la solvencia de la entidad.

Según el organismo, los ajustes realizados sobre los estados financieros dejaron el índice de solvencia por debajo de la mitad del mínimo exigido. La medida abrió una revisión de la situación patrimonial del banco y de los mecanismos para proteger los depósitos.

El BCP anunció un primer pago de hasta 10 millones de guaraníes con cargo al Fondo de Garantía de Depósitos. En ese comunicado no precisó una fecha de cobro y señaló que las instrucciones y las siguientes etapas se informarían por sus canales oficiales.

La situación financiera derivó así en una crisis política que ahora llegó formalmente a Diputados, donde deberá definirse si las acusaciones contra el presidente y el vicepresidente consiguen respaldo para avanzar.