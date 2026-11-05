Cómo es el proceso de sucesión presidencial en Paraguay tras la renuncia de Santiago Peña y qué puede pasar

La salida de Santiago Peña activa el mecanismo previsto en la Constitución paraguaya. Se necesitan 63 votos y no habrá elecciones populares para cubrir el cargo.

La Constitución paraguaya establece que la vacancia de la Vicepresidencia durante los últimos dos años debe resolverse en el Congreso. Para designar al sucesor de Alliana se necesitarán 63 votos.

La renuncia de Santiago Peña de la presidencia de Paraguay abrió un nuevo escenario institucional y puso en marcha el mecanismo de sucesión previsto en la Constitución. El vicepresidente Pedro Alliana quedará al frente del Poder Ejecutivo para completar el mandato, que se extiende hasta agosto de 2028. Su asunción, a su vez, dejará vacante la Vicepresidencia y obligará al Congreso a definir quién ocupará ese lugar.

El procedimiento está contemplado en el artículo 234 de la Constitución paraguaya, que establece distintas alternativas según el momento del período presidencial en que se produzca la vacancia. En este caso, como la salida de Peña ocurre durante los últimos dos años del mandato, no será necesario convocar a elecciones populares para elegir al reemplazante de Alliana: la decisión quedará en manos del Poder Legislativo.

La Constitución establece que, ante la renuncia, destitución, muerte o incapacidad declarada del presidente, el vicepresidente debe asumir el Poder Ejecutivo y completar el período constitucional. Por lo tanto, Alliana no necesita ser elegido nuevamente ni recibir una designación del Congreso para convertirse en presidente.

El escenario cambia para la Vicepresidencia. El artículo 234 establece que, si la vacancia se produce durante los primeros tres años del período presidencial, debe convocarse a elecciones para que la ciudadanía elija a un nuevo vicepresidente. En cambio, si ocurre durante los últimos dos años, el Congreso tiene la atribución de designar directamente a quien completará el mandato.

El actual período de gobierno comenzó el 15 de agosto de 2023 y finalizará el 15 de agosto de 2028. Por eso, la salida de Peña en noviembre de 2026 queda comprendida dentro de los últimos dos años de gestión. La elección del nuevo vicepresidente corresponderá al Congreso Nacional, reunido en sesión conjunta de ambas cámaras.

Cuántos votos se necesitan para elegir al nuevo vicepresidente

El Poder Legislativo paraguayo está integrado por 45 senadores y 80 diputados. Para designar al reemplazante de Alliana se necesita mayoría absoluta de los integrantes del Congreso, lo que equivale a 63 votos.

De esta manera, los legisladores deberán acordar un candidato y reunir los apoyos necesarios para completar la fórmula presidencial hasta agosto de 2028. No habrá una nueva votación ciudadana ni una elección presidencial anticipada.

Los antecedentes de 2012 y 2018

Paraguay ya atravesó situaciones similares. En junio de 2012, luego de la destitución de Fernando Lugo mediante un juicio político, el entonces vicepresidente Federico Franco asumió la Presidencia. La vacancia en la Vicepresidencia fue cubierta por el Congreso, que eligió al exsenador liberal Óscar Denis Sánchez.

Otro antecedente ocurrió en 2018, cuando Juan Afara renunció a la Vicepresidencia para postularse al Senado. Como la vacancia se produjo durante los últimos meses del mandato de Horacio Cartes, el Congreso designó a Alicia Pucheta, exministra de la Corte Suprema de Justicia, quien se convirtió en la primera mujer en ocupar ese cargo.

Quién es Pedro Alliana, el dirigente colorado que llegará a la Presidencia

Hércules Pedro Lorenzo Alliana Rodríguez nació el 19 de febrero de 1974 en Pilar, departamento de Ñeembucú. Antes de ingresar a la política se desempeñó como comerciante en su ciudad natal. Su trayectoria partidaria se desarrolló dentro de la Asociación Nacional Republicana (ANR), el Partido Colorado, donde llegó a ocupar la presidencia.

Conocido como “Mangui”, Alliana fue gobernador de Ñeembucú, diputado nacional y presidente de la Cámara de Diputados. También condujo la estructura partidaria colorada durante el ascenso político de Horacio Cartes, con quien mantiene una estrecha relación política. En 2023 integró la fórmula presidencial junto a Santiago Peña y ganó las elecciones generales del 30 de abril.

Su llegada a la Presidencia lo coloca ahora en el centro de la reorganización del poder paraguayo. La transición se produce en medio de la crisis política desatada por el caso Ueno Bank y del reacomodamiento interno del Partido Colorado, con Cartes nuevamente como figura decisiva en la definición del futuro del Gobierno.