Visita del papa León XIV a la Argentina EN VIVO: la Argentina prepara su visita mientras sigue de cerca la primera parada en Uruguay

Dónde se hospedará el papa León XIV en la Argentina

El papa León XIV se alojará durante cuatro noches en la Nunciatura Apostólica de Buenos Aires, ubicada en el histórico Palacio Fernández Anchorena de Recoleta, y utilizará la residencia para mantener encuentros privados fuera de su agenda oficial, mientras desarrolla las actividades públicas previstas para su visita a la Argentina del 8 al 11 de noviembre.

Ubicado en avenida Alvear 1637, a pocos metros de Montevideo, el edificio funciona como sede de la representación pontificia desde 1952. Durante la estadía de León XIV no solo será el lugar donde descansará después de cada jornada, sino también un espacio reservado para reuniones sin cámaras ni transmisión pública.

La preparación del viaje contempla márgenes para al menos dos encuentros privados que no aparecerían en el programa oficial, según informó Infobae. Dirigentes políticos, sindicales, empresarios, referentes sociales y miembros de la Iglesia aparecen entre los sectores que podrían buscar una audiencia con el Pontífice.

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