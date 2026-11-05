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5 de noviembre 2026 - 08:34

Visita del papa León XIV a la Argentina EN VIVO: la Argentina prepara su visita mientras sigue de cerca la primera parada en Uruguay

Papa León XIV
Por Vatican Media

El sumo pontífice arribará el próximo domingo al país, previo paso por Uruguay. Este jueves, la Iglesia dará una conferencia de prensa para compartir las últimas novedades de la histórica visita.

La Argentina ultima los preparativos para recibir al papa León XIV, quien visitará el país entre el 8 y el 11 de noviembre. Mientras se ultiman los detalles de su agenda en Buenos Aires, Córdoba y Luján, la atención también está puesta en Uruguay, donde el Pontífice aterrizará mañana, en lo que será su primera parada en la gira latinoamericana.

En ese contexto, la Conferencia Episcopal Argentina convocó a una conferencia de prensa para este jueves 5 de noviembre, a las 9, en su sede de Suipacha 1032, en la Ciudad de Buenos Aires. El encuentro estará encabezado por monseñor Marcelo Colombo y monseñor Raúl Pizarro, presidente y secretario general de la institución, respectivamente. Durante la presentación se compartirán novedades sobre las actividades y celebraciones previstas, además de explicar el significado de la presencia del Santo Padre y cómo se organizarán los distintos eventos en cada una de las sedes.

El arribo de León XIV está previsto para el domingo 8 de noviembre a las 16.30, en el Aeroparque Jorge Newbery. Allí será recibido por el presidente Javier Milei y autoridades eclesiásticas.

Uno de los momentos centrales de la visita será la misa del lunes 9 frente al Monumento de los Españoles, en el barrio porteño de Palermo. Antes de llegar al lugar, el Papa recorrerá en papamóvil unos 2,3 kilómetros por la avenida del Libertador para saludar a los fieles que se acerquen a recibirlo.

Dónde se hospedará el papa León XIV en la Argentina

El papa León XIV se alojará durante cuatro noches en la Nunciatura Apostólica de Buenos Aires, ubicada en el histórico Palacio Fernández Anchorena de Recoleta, y utilizará la residencia para mantener encuentros privados fuera de su agenda oficial, mientras desarrolla las actividades públicas previstas para su visita a la Argentina del 8 al 11 de noviembre.

Ubicado en avenida Alvear 1637, a pocos metros de Montevideo, el edificio funciona como sede de la representación pontificia desde 1952. Durante la estadía de León XIV no solo será el lugar donde descansará después de cada jornada, sino también un espacio reservado para reuniones sin cámaras ni transmisión pública.

La preparación del viaje contempla márgenes para al menos dos encuentros privados que no aparecerían en el programa oficial, según informó Infobae. Dirigentes políticos, sindicales, empresarios, referentes sociales y miembros de la Iglesia aparecen entre los sectores que podrían buscar una audiencia con el Pontífice.

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"Me encomiendo a sus oraciones": el mensaje del papa León XIV en la previa del viaje a la Argentina

El papa León XIV dedicó un mensaje al público en la previa de su viaje a la Argentina, estipulado para el próximo 8 de noviembre. “Me encomiendo a sus oraciones”, fue una de las frases con las que el Santo Padre le habló a los fieles argentinos, peruanos y uruguayos, mientras avanzan los preparativos para recibirlo.

“El próximo viernes partiré hacia Sudamérica, para visitar Uruguay, Argentina y Perú. Me encomiendo a sus oraciones

“El próximo viernes partiré hacia Sudamérica, para visitar Uruguay, Argentina y Perú. Me encomiendo a sus oraciones", dijo León.

“El próximo viernes partiré hacia Sudamérica, para visitar Uruguay, Argentina y Perú. Me encomiendo a sus oraciones, para que este viaje fortalezca la fe, renueve la esperanza, reavive el fuego de la caridad y sea un impulso para seguir anunciando el Evangelio con alegría”, sostuvo el Papa en su saludo a los fieles de lengua española.

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La Iglesia ofrecerá una conferencia de prensa este jueves sobre la visita del Papa

La Conferencia Episcopal Argentina brindará una conferencia de prensa para compartir novedades sobre las actividades y celebraciones previstas durante la visita del papa León XIV al país. El encuentro será el jueves 5 de noviembre, a las 9, en la sede ubicada en Suipacha 1032, en la Ciudad de Buenos Aires.

La presentación estará encabezada por monseñor Marcelo Colombo y monseñor Raúl Pizarro, presidente y secretario general de la institución, respectivamente. Según informaron, también se dará a conocer el significado de la presencia del Santo Padre y cómo se integrarán las distintas actividades previstas en cada sede.

La convocatoria lleva como lema “Bienvenidos Todos, Vayan y Anuncien” y está dirigida a los medios de comunicación, que deberán acreditarse 15 minutos antes del inicio.

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